35-latka zmarła w szpitalu, sprawę bada prokuratura. "Chcę wiedzieć, czy dla tej kobiety zrobiono wszystko"

Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Zabezpieczono również dokumentację medyczną, zaplanowano przesłuchania świadków - rodziny zmarłej i personelu szpitala - zapowiedział Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Jak podała prokuratura, 35-latka była dwukrotnie odsyłana ze szpitala bez badań. Maciej Meler przekazał, że rodzina kobiety poinformowała prokuraturę w Ostrzeszowie (województwo wielkopolskie) o śmierci kobiety, która nastąpiła w ostrzeszowskim szpitalu w sobotę nad ranem. - Zleciłem prezesowi szpitala zbadanie sprawy i skontrolowanie, co się działo w związku z tą osobą – poinformował w sobotę PAP starosta powiatu ostrzeszowskiego Lech Janicki, któremu podlega szpital.

Rodzina kobiety w mediach społecznościowych poinformowała, że 35-latka była dwukrotnie odsyłana ze szpitala do domu bez badań. - Chcę mieć chronologię zdarzeń, co się działo i jak to funkcjonowało. Chcę wiedzieć, bo jestem nastawiony dosyć krytycznie, czy dla tej kobiety zrobiono w szpitalu wszystko – przekazał Janicki.