Państwowa Agencja Atomistyki: nie ma zagrożenia dla Polski po ostrzale ukraińskiej elektrowni jądrowej

- Nie bądźcie obojętni na to, co się dzieje wokół was. Walczcie swoją energią, twórzcie, budujcie. Nie dajcie się ludziom ponurym, nie ufajcie tym, co chcą was czarować - mówił w sobotnią noc Jerzy Owsiak ze sceny 28. Pol'and'Rock Festival na zakończenie imprezy. Opowiadał o swoim marzeniu o "kraju, w którym wszyscy będą się szanować i żyć w przyjaźni".