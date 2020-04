91-latka czekała trzy godziny na przyjęcie do szpitala. Po jej śmierci pogotowie złożyło doniesienie do prokuratury

Przez trzy godziny 91-letnia pacjentka czekała na przyjęcie do szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po przepychankach między pogotowiem a lekarką i policyjnej interwencji, w końcu trafiła do izolatorium szpitala. Po kilku dniach zmarła. Dyrekcja pogotowia już zawiadomiła prokuraturę.

- Z naszego punktu widzenia stanowiło to zagrożenie dla zdrowia i życia tej pani. Pierwszy argument pani doktor, żeby nie przyjąć tej pacjentki, było to, że według niej to nie był ten rejon. Uważała, że pacjentka powinna trafić do szpitala w Skarżysku, gdzie nie ma oddziału kardiologii - mówi Marta Solnica, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.