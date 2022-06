Pojechali po odbiór aktu zgonu matki. Okazało się, że kobieta żyje. Szpital: wyciągniemy konsekwencje

W piątek 88-letni mężczyzna odebrał ze szpitala telefon z wiadomością, że jego żona zmarła. Gdy dzieci mężczyzny przyjechały na miejsce, okazało się, że kobieta żyje. Chwilę wcześniej zaczęli już przygotowania do pogrzebu. - Nadal jesteśmy w szoku. Do tego na miejscu nie było nikogo kompetentnego, z kim można było porozmawiać na ten temat - mówi mężczyzna, który sprawę zgłosił nam na Kontakt 24. Dyrektor szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim przeprasza i zapowiada wyciągnięcie konsekwencji. - Doszło do złamania procedur - podkreśla.

"Tata poinformował mnie oraz moją siostrę, a my - dalszą i bliższą rodzinę"

- 17 czerwca w godzinach rannych mój tata otrzymał telefon ze szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie leży moja mama, ciężko chora, że jego żona zmarła o 7 rano. Poinformował o tym mnie oraz moją siostrę, a my - dalszą i bliższą rodzinę. Siostra i ja spotkaliśmy się w domu taty w Ostrowcu i wybraliśmy się do szpitala po wypis aktu zgonu - relacjonuje Zbigniew Matyjanek.

Jak mówi, w drodze do szpitala wraz z siostrą udali się do zakładu pogrzebowego, by omówić termin kremacji i sposób dostarczenia urny do Kielc, gdzie miał się odbyć pogrzeb. Gdy dotarli do szpitala, doznali szoku.