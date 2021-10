Był pijany, doprowadził do śmiertelnego wypadku i uciekł. Usłyszał już zarzuty

Do 12 lat więzienia grozi 19-latkowi podejrzanemu o spowodowanie wypadku, w którym zginął 75-letni mężczyzna. Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Po zatrzymaniu okazało się, że miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Ponad promil alkoholu

Śledczy ustalili ponadto, że 19-latek jechał z nadmierną prędkością, nie zachował należytej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu volvo. Ponadto kierowca bmw po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci znaleźli podejrzewanego 19-latka na terenie miasta; został zatrzymany. Badanie wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna przyznał się do winy, ale nie wyjaśnił okoliczności sprawy. Prokuratura zawnioskowała do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. 19-latkowi grozi teraz do 12 lat więzienia.