Komisja do spraw pedofilii interweniowała w resorcie zdrowia w sprawie ośrodka w Gostyninie

Państwowa Komisja do spraw pedofilii poinformowała w komunikacie, że w związku z informacjami o przeludnieniu ośrodka w Gostyninie interweniowała w Ministerstwie Zdrowia. Oceniła, że istnieje ryzyko przebywania na wolności osób stwarzających istotne niebezpieczeństwo popełnienia przestępstwa, w tym przestępstwa pedofilii.

"Zapoznając się w styczniu z sytuacją w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (KOZZD) w Gostyninie, Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 otrzymała informację, że z powodu przeludnienia ośrodek jest na skraju wydolności. Instytucja ta nie może przez to realizować celów, dla których została utworzona" - wskazano w komunikacie opublikowanym w piątek przez komisję.

Komisja zwróciła się do ministra zdrowia

Jeszcze w lutym komisja wysłała w tej sprawie pismo do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. "Umieszczenie w ośrodku stanowi środek prewencyjny, zabezpieczający społeczeństwo przed osobą stwarzającą zagrożenie i służący jednocześnie zindywidualizowanej terapii takiej osoby. Celem terapii jest poprawa stanu jej zdrowia i zachowania w stopniu umożliwiającym funkcjonowanie w społeczeństwie w sposób niestwarzający zagrożenia życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób" - przypomniano w tym piśmie.

W związku z informacjami o aktualnej sytuacji w ośrodku komisja zwróciła się do szefa resortu zdrowia "o podjęcie pilnych działań w celu poprawy trudnych warunków funkcjonowania KOZZD".

Przeludniona placówka

O sprawie informowali też dziennikarze "Czarno na białym" TVN24. Na początku roku dyrektor Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie Ryszard Wardeński nie zgodził się przyjąć kolejnego, 92. pacjenta do ośrodka.

Izba Cywilna Sądu Najwyższego w poszerzonym składzie wydała zaś na początku marca br. uchwałę po pytaniu prawnym skierowanym w grudniu 2019 r. przez RPO w sprawie takich zabezpieczeń. W uchwale tej uznano, że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące zabezpieczenia postępowania nie mogą stanowić podstawy prawnej do pozbawienia wolności groźnego przestępcy do czasu prawomocnego umieszczenia go w KOZZD.