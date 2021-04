"Kroplówka na problemy z przyjmowaniem kolejnych osób". Biuro RPO pyta o ośrodek dla pacjentów z Gostynina

Do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego zwróciło się Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich z pytaniami o to, jakie budynki Służby Więziennej zostały wytypowane do zorganizowania w nich oddziału zamiejscowego Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. RPO pyta też, czy pacjenci będą mogli mieszkać tam pojedynczo.

Dlaczego znowelizowano ustawę

"Zakładanym celem nowelizacji jest jak najszybsze stworzenie możliwości rozpoczęcia przebudowy, rozbudowy i modernizacji KOZZD (Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym - red.) w Gostyninie. To swego rodzaju 'kroplówka', stanowiąca odpowiedź na problemy z przyjmowaniem kolejnych osób, które sądy kierują do KOZZD" - podkreślono w poniedziałek na stronie RPO. Zwrócono uwagę, że o nowelizację przepisów RPO zabiegał od kilku lat.

Zastępczyni RPO pyta wiceministra zdrowia

O funkcjonowanie ośrodka na nowych zasadach zastępczyni RPO Hanna Machińska spytała wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego. Chodzi m.in. o to, jakie budynki będące własnością Służby Więziennej zostały wytypowane do zorganizowania w nich oddziału zamiejscowego KOZZD.

W piśmie do wiceszefa MZ jest również pytanie, czy wraz z użyczeniem budynków Służby Więziennej pacjenci KOZZD nie będą już umieszczani w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim lub w innych oddziałach psychiatrii sądowej oraz czy resort zdrowia planuje przenieść do budynku Służby Więziennej dwóch pacjentów, którzy obecnie przebywają w Starogardzie.

Ośrodek w Gostyninie

Jej przepisy pozwalają na to, by - na wniosek dyrektora zakładu karnego - sąd cywilny zastosował wobec danej osoby nadzór prewencyjny lub leczenie w specjalnym ośrodku zamkniętym już po odbyciu przez nią kary więzienia. Decyzja sądu o umieszczeniu w ośrodku jest bezterminowa. Przebywająca tam osoba może co pół roku składać do sądu wniosek o zbadanie, czy izolacja jest nadal konieczna.