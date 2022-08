Przy ospie małpiej "nasuwają się porównania z koronawirusem". "Trudno o większy kontrast"

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział w ubiegłym tygodniu, że wśród ekspertów trwa spór dotyczący oceny sytuacji z małpią ospą. WHO wprowadziła jednak 23 lipca globalny stan zagrożenia w związku z epidemią tej choroby.

"Wszystkim się nasuwają porównania z koronawirusem"

- To nie znaczy, że my wszyscy mamy nagle zacząć się okropnie bać i trząść ze strachu, ale być świadomi, że taki wirus zaczął krążyć w populacji, jakiego przedtem nie było, albo był w bardzo małej liczbie przypadków - powiedziała prof. Bieńkowska-Szewczyk.

Zaznaczyła jednocześnie, że pojawienie się małpiej ospy w Europie "jest na pewno zastanawiające". - WHO ogłaszając ten stan zagrożenia, otworzyła ścieżkę do tego, żeby więcej można było się tym wirusem zająć, w każdym sensie, w sensie legislacyjnym, żeby były ewentualnie pieniądze na większą liczbę badań nad tym wirusem.

W Polsce do tej pory potwierdzono ponad 60 przypadków małpiej ospy. - To oznacza, że pracownicy służby zdrowia, którzy mieli kontakt z wirusem, powinni być zabezpieczeni, to znaczy powinni wiedzieć, jak siebie zabezpieczać, a ewentualnie, gdyby pojawiły się większe ogniska, w co wątpię, ale nie mogę nic gwarantować, powinni mieć dostęp do szczepionki - powiedziała profesor.