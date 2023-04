"Wszystko o moim państwie". Piotr Jacoń: mamy poczucie, że nasze dziecko musi zasłużyć na przychylność państwa

Mamy zmuszone osoby transpłciowe do tego, żeby stawiły się w sądzie, zmuszonych rodziców tych osób, do tego, żeby stawały w pewnego rodzaju konflikcie wobec swoich dzieci i mamy zmuszonych sędziów, żeby rozstrzygali w kwestiach, w których nie czują się pewnie - mówił w TVN24 Piotr Jacoń, komentując procedurę sądową, którą muszą przejść osoby tanspłciowe, chcące skorygować oznaczenie płci w dokumencie. Proces ten dziennikarz przybliżył w reportażu "Wszystko o moim państwie".

Jacoń: sędziowie nie są specjalistami od transpłciowości

Autor materiału był we wtorek gościem "Wstajesz i wiedz". - Mamy takie poczucie, że to nasze dziecko musi zasłużyć na przychylność państwa, musi zdać jakiś rodzaj egzaminu z tego, kim jest. Gdyby jeszcze ten egzamin odbywał się według jasnych, dobrych reguł i miało się poczucie, że naprzeciwko ciebie siedzą specjaliści w tej dziedzinie. Ale sędziowie nie są specjalistami od transpłciowości - komentował procedurę sądową.

Zaznaczył, że proces, którego elementem jest pozwanie przez osobę ubiegającą się o korektę w dokumencie, "dzieje się w ramach tak zwanej procedury sądowej, a nie w ramach żadnej ustawy, co powoduje, że co sąd, to jest jakiś inny zwyczaj".

- Nie mamy ustawy. Mamy zmuszone osoby transpłciowe do tego, żeby stawiły się w sądzie i zdawały tego rodzaju egzamin, zmuszonych rodziców tych osób, do tego, żeby stawały w pewnego rodzaju konflikcie wobec swoich dzieci i mamy zmuszonych sędziów, żeby rozstrzygali w kwestiach, w których nie czują się pewnie - powiedział.

- Skoro już musimy je prowadzić, to zróbmy to tak, żeby było godnie, zróbmy tak, żeby było szybko także, żeby nie przeciągać tego procesu bez powodu. (…) Zwracajmy się do strony powodowej zaimkami preferowanymi. To jest możliwe. Polskie prawo w żadnym miejscu nie zabrania takiego zwracania się do strony powodowej. Bierzmy pod uwagę opinie seksuologiczne i psychologiczne, które są zwykle załączane do tych pozwów - wymieniał.