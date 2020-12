Podczas debaty Komisji Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego na temat przestrzegania praw osób LGBT+ Helena Dalli podkreślała, że "prawo do równości to podstawowe prawo w krajach demokratycznych". Europejska komisarz ds. równości nie ma wątpliwości, że w Polsce o równości trudno mówić.

– W Polsce nie ma żadnych działań systemowych skierowanych przeciwko mniejszościom LGBT. Strefy wolne od LGBT to wymysł jednego z performerów. Dlaczego nie znajdujecie odwagi, żeby poruszać sytuację mniejszości LGBT w Niemczech, Francji, Holandii, gdzie dochodzi do fizycznych napaści i zabójstw – stwierdzała z kolei europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Kempa.

"Co piąty gej w Krakowie doświadczył przemocy fizycznej"

Skalę przemocy widać na przykładzie opisanego w dokumencie Krakowa. W najnowszym, sfinansowanym przez miasto raporcie, o dyskryminacji fundacja przeprowadziła badanie wśród mieszkających tu osób LGBT+. Ponad 63 procent badanych doświadczyło dyskryminacji. - Najwięcej przypadków, bo ponad 60 procent, to przemoc werbalna, ale warto zwrócić uwagę też, że co piąty gej w Krakowie przyznał, że doświadczył przemocy fizycznej – podkreśla Magdalena Dropek.

Do przemocy dochodzi najczęściej w miejscu publicznym, jak ulica czy park. Raport o krakowskiej dyskryminacji to wyjątkowo emocjonalne, osobiste relacje. "Gdy sprawdzałem rozkład jazdy, podszedł do mnie mężczyzna, pytał, czy jestem chłop czy baba, wyzywał od pedałów i groził, że mnie zaj..." – opisuje jedna osoba. "Szłam do domu, na mojej ulicy na drodze stanęło dwóch mężczyzn, którzy zagrodzili mi drogę i krzyknęli 'wypie... ku... do Auschwitz, tam komora na ciebie czeka'"– dodaje inna.