Ósmoklasistka nie weszła do szkoły, bo miała podwyższoną temperaturę. Czy tak będzie na egzaminie?

- Córka poszła do szkoły spacerem, a że dzień jest słoneczny i ciepły, to po przyjściu do szkoły okazało się, że termometr wskazuje podwyższoną temperaturę - opowiada mama ósmoklasistki z Olsztyna (chce zachować anonimowość). W konsekwencji jej córka nie została wpuszczona do szkoły na konsultacje. Taka sama sytuacja spotkała jej kolegę.