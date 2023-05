Ośmioletni Kamil zakatowany przez ojczyma. "Ten krzyk musiał być, jeśli nie słyszalny, to przynajmniej widzialny"

To dziecko było wśród ludzi, ono nie żyło na bezludnej wyspie. Ten krzyk musiał być, jeśli nie słyszalny, to przynajmniej widzialny - mówił w programie "Tak jest" w TVN24 dr Marek Michalak, były Rzecznik Praw Dziecka. - Sądy rodzinne, które zajmują się takimi sprawami, mają bardzo dużo za uszami w wielu sprawach, także w tej - oceniła psycholog dziecięca dr Aleksandra Piotrowska.

We wtorek na tvn24.pl premiera reportażu Małgorzaty Goślińskiej "Kamil cierpiał pięć dni. A gdzie wy wtedy byliście?"

W poniedziałek rano Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach poinformowało, że po ponad miesiącu leczenia w placówce zmarł ośmiolatek z Częstochowy maltretowany wcześniej przez ojczyma. Sprawa chłopca wyszła na jaw po zgłoszeniu złożonym przez biologicznego ojca dziecka 3 kwietnia. Interweniowała wtedy policja, dziecko z ciężkimi obrażeniami przetransportowano do szpitala śmigłowcem.

O sprawie rozmawiali goście programu "Tak jest" w TVN24 dr Marek Michalak, dyrektor Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka i były Rzecznik Praw Dziecka oraz psycholog dziecięca dr Aleksandra Piotrowska.

Oświadczenie rzecznika szpitala w sprawie śmierci 8-letniego Kamila TVN24

"Czy można było tego uniknąć? Boję się, że nie"

- Jesteśmy wszyscy zszokowani takimi przypadkami. Używam liczby mnogiej, bo ten przypadek jest wyjątkowo drastyczny, ale podobnych zdarzeń notowaliśmy ostatnio niestety zbyt dużo - zaznaczyła dr Piotrowska.

- Czy można było tego uniknąć? Boję się, że nie. Musielibyśmy wszyscy przestrzegać jedenastego przykazania, o którym mówił pan Marian Turski: nie być obojętnymi - stwierdziła psycholog. Dodała, że w tym przypadku ludzie, "od którzy zależał los pobitego dziecka, ale i jego los przed tym dramatycznym dniem finalnym, nic nie zrobili". Wskazała, że wśród nich była także matka chłopca, co - jak podkreśliła - "jest szczególnie bulwersujące".

W ocenie dr Piotrowskiej tragiczna historia małego Kamila to "dowód na to, że z nami, z przedstawicielami naszego gatunku dzieje się coś złego". - Z różnego rodzaju zwyrodnialcami mieliśmy, mamy i będziemy mieć do czynienia, tego nie da się wyeliminować. Ale od tego jest prawo, by wyciągać konsekwencje prawne, a społeczeństwo, otoczenie jest od tego, by poddawać ludzi także społecznej kontroli. Kamilowi nikt nie pomógł - stwierdziła.

Dr Piotrowska o śmierci Kamila: czy można było tego uniknąć? Boję się, że nie TVN24

"To, co się dzieje na dole jest reperkusją tego, co dzieje się na górze"

Dr Marek Michalak stwierdził, że pomóc Kamilowi "można i trzeba było". Winą za tę tragedię obarczył zarówno osoby, które były najbliżej dziecka, ale także instytucje, które okazały się bezczynne. Wskazał na problem z systemem.

- My do tej pory nie mamy uchwalonej strategii narodowej walki z przemocą wobec dzieci, o którą apelowałem jeszcze parę lat temu. Cały czas było tłumaczenie, ze nasze prawo jest świetne, że świetnie chroni dzieci - mówił.

- Mam wrażenie, że to, co się dzieje na dole jest reperkusją tego, co dzieje się na górze. O dzieciach mówimy 1 czerwca, o dzieciach mówi 20 listopada, kiedy jest dzień praw dziecka. Ale czy tak naprawdę, z ręką na sercu dbamy o te dzieci w takim globalnym rozumieniu? - zastanawiał się Michalak.

Dr Michalak: to, co się dzieje na dole jest reperkusją tego, co dzieje się na górze TVN24

"Sądy rodzinne mają bardzo wiele za uszami"

Premier Mateusz Morawiecki napisał w poniedziałek na Twitterze, że śmierć niewinnego dziecka, w takich okolicznościach, w jakich zmarł Kamil z Częstochowy, budzi złość, frustrację, ale i pytania - czy ktoś zawinił, a jeśli tak - to kto. Dodał, że wydał już ministrom polecenia w kwestii procedur nadzoru, wsparcia, opieki i ochrony najmłodszych. Wyraził też nadzieję, że sprawca poniesie surową karę.

Jego wpis skomentowali goście "Tak jest". - Wydałem odpowiednie polecenia ministrom. To znaczy co? Ręczne sterowanie wszystkimi przypadkami? Czy to o to chodzi? Przecież to nic nie da - stwierdziła dr Piotrowska.

W jej ocenie "sądy rodzinne, które zajmują się takimi sprawami, mają bardzo dużo za uszami w wielu sprawach, także w tej". Zwróciła uwagę, że w czasach, kiedy rodzina Kamila była w Olkuszu, tamtejszy miejski ośrodek pomocy społecznej "wykazywał daleko posunięte zainteresowanie tymi zachowaniami Kamila, które sygnalizowały, że w tej rodzinie dzieje się coś złego". - Był wniosek do sądu rodzinnego o zorganizowanie pieczy zastępczej. I co? - powiedziała psycholog.

Ostatecznie zapadła decyzja, że Kamil wraz z rodzeństwem zostają w rodzinie biologicznej pod nadzorem kuratora. Psycholog skrytykowała "przeświadczenie osób, które podejmowały decyzję, że za wszelką cenę trzeba chronić biologiczną rodzinę i miejsce dziecka w niej". - Nie jest prawdą, że w każdym przypadku to właśnie biologiczna rodzina jest tym najlepszym i najbezpieczniejszym miejscem. Przecież naprawdę często okazuje się, że to tam dziecko spotyka się z katem i staje się ofiarą, podobnie jak Kamil - stwierdziła.

Dr Michalak przypomniał, że "sądy były przez ostatnie lata bardzo mocno upominane, czy przypadkiem nie odbierają dzieci z błahych powodów, w tym ekonomicznych". - Już wiemy, że nigdy nie odbierano dzieci z powodów ekonomicznych, ale ta pewna psychoza została stworzona i ludzie się nieco wycofali - powiedział. W jego ocenie każda ze służb, które były zaangażowane w tę sprawę powinna była zrobić więcej. - Tu były bardzo wyraźne sygnały, dziecko przecież uciekało, dawało sygnały całym sobą. Co jeszcze miało zrobić? - zastanawiał się gość TVN24.

Dr Piotrowska wyraziła także zdziwienie brakiem działania ze strony szkoły. - Czy naprawdę jest możliwe, by przez miesiące nikt nie zauważył, że dziecko jest maltretowane? Przecież Kamilek miał rękę w gipsie, miał ślady od papierosów - mówiła.

- To dziecko było wśród ludzi, ono nie żyło na bezludnej wyspie. Ten krzyk musiał być jeśli nie słyszalny, to przynajmniej widzialny - stwierdził Michalak.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:momo / prpb

Źródło: TVN24