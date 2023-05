Służby "dają się zwieść pozorami". "To nie rodzina, a dziecko powinno być świętością"

czytaj dalej

Jesteśmy wciąż ukierunkowani na to, żeby karać sprawców, a nie na to, żeby chronić dzieci - powiedziała w TVN24 doktor Anna Krawczak z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W poranku "Wstajesz i wiesz" mówiła o algorytmach, które "nie są stosowane w polskiej praktyce". - To arkusze czynników ryzyka i czynników szansy, czyli taka podstawowa analiza, którą powinno się wykonać w przypadku podejrzenia przemocy wobec dziecka - zaznaczyła.