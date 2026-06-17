Polska Komisja nie podjęła dyskusji o mobbingu w biurze Rzecznika Praw Dziecka Mikołaj Stępień |

Suchecka: te pisma mnożyły się i sprawiały, że ludzie pracowali więcej i więcej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Według informacji Katarzyny Gozdawa-Litwińskiej, w środę, podczas połączonego posiedzenia Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, zajmujących się sprawą oskarżeń o mobbing w biurze Rzecznika Praw Dziecka, poseł Marcin Józefaciuk poddał pod głosowanie wniosek o niedyskutowanie w tej sprawie. Wcześniej przegłosowano też wniosek o to, by posiedzenie nie było zamknięte.

Oba wnioski przeszły głosami PiS, Konfederacji i Józefaciuka. Posiedzenie - jak podaje reporterka, trwało chwilę, a nikt nie mógł zadawać pytań, czy mówić o szczegółach.

Kucharska-Dziedzic o posiedzeniu komisji: poziom absurdu wystrzelił

Reporterka rozmawiała na ten temat z Anitą Kucharską-Dziedzic, posłanką Nowej Lewicy, która uczestniczyła w posiedzeniu komisji. Jak relacjonowała, posiedzenie miało być pierwotnie zamknięte i nietransmitowane. - W takich sytuacjach zawsze są podawane informacje, które mogą być ujawnieniem czyjejś tożsamości, czyjejś sytuacji prawnej. Więc takie posiedzenie powinno być zamknięte - oceniła.

Mówiła, że posłowie PiS złożyli sprzeciw wobec decyzji przewodniczącej komisji, by zamknąć posiedzenie. Sprzeciw został przegłosowany.

Anita Kucharska-Dziedzic o posiedzeniu komisji w sprawie BRPD Źródło: TVN24

- No i wtedy pojawił się drugi wniosek, wniosek posła Józefaciuka, który także poparli posłowie PiS o to, żeby nie było dyskusji w ogóle, żeby tylko wysłuchać wystąpienia pani rzecznik. Jako, że już to było posiedzenie, które nie było zamknięte, pani rzecznik ograniczyła się do przedstawienia wąskich informacji na temat stanu zatrudnienia i poziomu wynagrodzenia pracowników - opowiadała.

Reporterka TVN24 zwróciła uwagę, że w związku z przegłosowaniem wniosku o braku dyskusji, posiedzenie musiało zostać formalnie zakończone, nikt nie mógł zadawać w tej sprawie pytań. - Tak, i na tę komisję przyszli naprawdę wszyscy zaproszeni przedstawiciele ministerstw, nie tylko z biura rzeczniczki. Oni też nie mogli wziąć udziału w dyskusji, nie można im było zadawać pytań - odparła Kucharska-Dziedzic.

- Dzisiaj poziom absurdu wystrzelił na poziomy dotąd na komisjach raczej niespotykane - dodała posłanka.

Oskarżenia o mobbing w Biurze Rzecznika Praw Dziecka

Dziennikarka tvn24.pl Justyna Suchecka oraz reporterka "Czarno na białym" TVN24 Agata Listoś-Kostrzewa opowiedziały w TVN24+ historie pracowników Biura Rzecznika Praw Dziecka, kierowanego przez Monikę Hornę-Cieślak. Blisko 20 osób w rozmowie z dziennikarkami mówiło o psychicznym i fizycznym przeciążeniu, nocnych wiadomościach z pracy, paraliżującym stresie, wypaleniu zawodowych czy nawet myślach samobójczych.

Z kolei prawnik Łukasz Korzeniowski, którego do pracy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka (BPRD) zrekrutowała Monika Horna-Cieślak, domaga się zadośćuczynienia oraz przeprosin między innymi za mobbing, jakiego miał doświadczyć w pracy. Jego historię również opisały Justyna Suchecka i Agata Listoś-Kostrzewa w TVN24+.