"Polityczne łajdactwo", "moralne dno" kontra "satysfakcja, że Trybunał Konstytucyjny stanął po stronie życia"

Państwo, które wprowadza przepisy skazujące jego obywateli na tortury, na nieludzkie traktowanie, to przestaje być państwo - powiedziała posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO) o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym przepisów w sprawie aborcji. Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Błażej Spychalski przekazał: "wyrażamy satysfakcję, że Trybunał Konstytucyjny stanął po stronie życia".

W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności przepisów dotyczących aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu. To pierwsze zanegowanie wypracowanego w latach 90. XX wieku kompromisu aborcyjnego. Orzeczenie zapadło większością głosów. Zdanie odrębne złożyło dwóch sędziów - Piotr Pszczółkowski i Leon Kieres.

Do tego orzeczenia odnieśli się politycy opozycji. Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, powiedziała, że "państwo, które wprowadza przepisy, które skazują jego obywateli na tortury, na nieludzkie traktowanie, to przestaje być państwo". - To zaczyna być oprawca - oceniła.

- Ubranie w prawne paragrafy tego nakazu rodzenia śmiertelnie chorych dzieci to jest po prostu moralne dno, prawne bagno. To są ludzkie dramaty i do tego wszystkiego doprowadziły rządy PiS-u - dodała.

Według posłanki "nie uchroni to tych wszystkich kobiet przed dramatami". - To oznacza, że ta regulacja będzie obowiązywać tylko tak długo, jak długo będzie rządzić PiS (...). Ma umocowanie tylko i wyłącznie w sile politycznej PiS-u, tylko w tym, że PiS rządzi i dopóki będzie rządził, to tak drakońskie, barbarzyńskie i bestialskie prawo będzie w Polsce obowiązywało - dodała.

Budka: Jarosław Kaczyński próbuje zgotować polskim kobietom piekło

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka powiedział, że "kiedy PiS przejmował TK, kiedy wsadzał tam sędziów dublerów i partyjnych nominatów, mówiliśmy, czym może skończyć się przejęcie tej bardzo ważnej instytucji". - Niestety, ten Trybunał Konstytucyjny, który można nazwać pseudotrybunałem, w składzie, który jest nieznany polskiej konstytucji, (...) wypełnił polityczne zlecenie Jarosława Kaczyńskiego - mówił Budka.

- Kaczyński wycofał się od naporem polskich kobiet i pod czarnym protestem. Stchórzył wówczas, ale użył pseudotrybunału do tego, żeby wprowadzić nieludzkie przepisy. Naruszył prawo, które obowiązywało od lat 90., ale przede wszystkim, w czasach COVID-u, udowodnił, że nie ma żadnych hamulców i żadnych zasad - dodał.

Jak mówił dalej Budka, Jarosław Kaczyński "próbuje zgotować polskim kobietom piekło".

- Pseudotrybunał z pseudosędziami nie ma prawa wydawać takich orzeczeń, to orzeczenie jest nieistniejące - uważa lider PO.

- To orzeczenie jest nieistniejące, ale tan naprawdę robi piekło w życiu kobiet - dodała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa Błońska. - Zabiera kobietom prawo wyboru, to nie one będą decydowały, tylko bezduszne prawo. Tak naprawdę kobiety zostają same, bo nie słyszałam, żeby PiS oferował wsparcie dla kobiet - mówiła.

Liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka oświadczyła, że "KO przywróci normalność i stanie po stronie kobiet". Zaapelowała do lekarzy o odwagę.

Tusk: to polityczne łajdactwo

Szef Europejskiej Partii Ludowej i były premier Donald Tusk zauważył, że "wrzucenie tematu aborcji i orzeczenie w tej sprawie pseudotrybunału w środku szalejącej pandemii to coś więcej niż cynizm".

"To polityczne łajdactwo" - napisał Tusk na Twitterze.

W podobnym tonie wypowiedział się prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. "Niebywały cynizm tej władzy. Partyjni figuranci chcą zastąpić sumienie. Zaostrzyć prawo aborcyjne i skazać kobiety na niewyobrażalne cierpienie. A wszystko po to, by zakryć nieudolność w walce z koronawirusem. I oni mają czelność pouczać nas, czym jest odpowiedzialność. Hańba" - napisał.

Rzecznik prezydenta: wyrażamy satysfakcję, że Trybunał Konstytucyjny stanął po stronie życia

Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że "poglądy prezydenta w tej sprawie są powszechnie znane, one się nie zmieniły".

"Wyrażamy satysfakcję, że Trybunał Konstytucyjny stanął po stronie życia" - powiedział Spychalski.

