Przewodniczący Episkopatu z uznaniem o orzeczeniu TK, w krakowskim sanktuarium brawa na mszy

W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności przepisów dotyczących aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu. To zanegowanie wypracowanego w latach 90. XX wieku kompromisu aborcyjnego. Orzeczenie zapadło większością głosów. Zdanie odrębne złożyło dwóch sędziów - Piotr Pszczółkowski i Leon Kieres.

Podkreślił, że "życie każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci przedstawia przed Bogiem taką samą wartość i powinno być w takim samym stopniu chronione przez państwo".

Nawiązując do słów Jana Pawła II, który nauczał, że "stosunek do najsłabszych jest miarą demokracji i dobroci społeczeństwa", podkreślił, że "każdy człowiek prawego sumienia nie może odmawiać prawa do życia komukolwiek, zwłaszcza z powodu jego choroby".