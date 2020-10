Profesor Łętowska: w czasie zarazy fundujemy sobie coś, co skłóci część społeczeństwa

W czwartek sędziowie zależnego od Prawa i Sprawiedliwości Trybunału Konstytucyjnego orzekli o niezgodności z polską konstytucją prawa do aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu . To zanegowanie wypracowanego w latach 90. XX wieku "kompromisu" aborcyjnego. Orzeczenie zapadło większością głosów. Zdanie odrębne złożyło dwóch sędziów: Piotr Pszczółkowski i Leon Kieres.

"Bardzo źle się stało, że ten wyrok zapadł"

"Fundujemy sobie coś, co w znakomity sposób skłóci część społeczeństwa"

- Nie jest ważne, w jaki sposób będziemy w dalszy sposób toczyli spory teoretyczne. Ważne jest przede wszystkim to, że w warunkach zarazy, chaosu, niebezpieczeństwa (...) my fundujemy sobie coś, co w znakomity sposób skłóci część społeczeństwa, co w znakomity sposób przyczyni się do powiększenia chaosu i coś, co - zacytuję tu jednego z profesorów socjologii (...) - rozwibruje nam społeczeństwo - wskazywała profesor. - Nie wydaje mi się, żeby Trybunał Konstytucyjny był najlepszym miejscem, żeby z niego były emanowane fale, które rozwibrują społeczeństwo - dodała.