"Gorąco apelujemy do polityków o nieuleganie presji". Oświadczenie środowisk pro-life

"W związku z coraz częściej wyrażaną, także przez polityków prawicy, potrzebą wypracowania 'nowego kompromisu aborcyjnego', który polegać miałby na wyjęciu spod prawnej ochrony życia dzieci obarczonych wadami letalnymi (...), czujemy głęboką potrzebę wyrażenia jednoznacznego sprzeciwu wobec takich zamiarów" - napisały we wspólnym oświadczeniu środowiska pro-life. "Gorąco apelujemy do polityków o nieuleganie presji, by podważyć orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego" - dodały. Pod dokumentem podpisało się kilkadziesiąt organizacji społecznych.