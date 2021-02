Bortniczuk: uratowane życie jest więcej warte niż trauma rodziców

Nie żałuję swojego podpisu pod wnioskiem o skierowanie przepisów aborcyjnych do Trybunału Konstytucyjnego - mówił w TVN24 Kamil Bortniczuk, poseł Porozumienia należący do klubu PiS. Zaznaczył jednak, że w przepisach "należy doszczegółowić kwestię postępowania w przypadku wad letalnych".

Bortniczuk: nie żałuję swojego podpisu

Powiedział, że "nie żałuje" złożenia podpisu pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie przepisów aborcyjnych i zrobiłby to kolejny raz. - Taki wyrok był potrzebny, ale to nie znaczy, że to kończy sprawę i wszystko zostało zrobione w tym temacie - zaznaczył.