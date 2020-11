Konstytucjonalista: wyrok należy ogłosić i natychmiast uchwalić ustawę przywracającą przepis, który traci moc

Wyrok powinien być opublikowany niezwłocznie. To oczekiwanie na publikację nie znajduje żadnego umocowania w konstytucji - powiedział w TVN24 profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. Odniósł się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji. Zgodnie z wykazem na stronie Rządowego Centrum Legislacji powinno ono zostać opublikowane dzisiaj w Dzienniku Ustaw.

"Wyrok powinien być opublikowany niezwłocznie"

Profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego powiedział w TVN24, że "wyrok powinien być opublikowany niezwłocznie, to znaczy natychmiast". - To oczekiwanie na publikację nie znajduje żadnego umocowania w konstytucji, bo przecież tylko w przypadku publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego istnieje konstytucyjnie gwarantowana powinność niezwłocznego ogłoszenia - dodał.

"Dopiero potem można się zastanawiać, co dalej"

Konstytucjonalista: Trybunał bardzo jednostronnie zinterpretował konstytucję

Profesor Piotrowski ocenił, że Trybunał Konstytucyjny "bardzo jednostronnie zinterpretował konstytucję". - W zasadzie pominął wiele istotnych postanowień konstytucji, w szczególności dotyczących godności człowieka, prawa do prywatności, dotyczących prawa do wolności od nieludzkiego i okrutnego traktowania i pominął samą zasadę proporcjonalności, która każe wtedy tylko dobro jakieś poświęcać, kiedy dobro chronione jest oczywiście ważniejsze od poświęcanego - wymieniał.

Dodał, że "Trybunał pominął też swoje wcześniejsze orzecznictwo, to znaczy nie tego składu, ale jednego z poprzednich, mianowicie to orzeczenie, w którym powiedziano bardzo wyraźnie, że jeśli chodzi o status życia poczętego w fazie prenatalnej, to prawo do życia poczętego w fazie prenatalnej nie ma charakteru bezwzględnego, ono może podlegać wartościowaniu z punktu widzenia innych wartości".