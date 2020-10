Zastanawiam się, w jaki sposób ten kraj zamierza zapewnić opiekę tym wszystkim dzieciom, które naprawdę urodzą się z ciężkimi wadami - powiedziała w TVN24 Magdalena Jutrzenka, rezydentka w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. - Kim my jesteśmy, żeby mówić kobietom, co mają robić? Nikim. I nie powinniśmy tego robić - dodał Bartosz Fiałek, lekarz, specjalista w dziedzinie reumatologii. Oboje, jeszcze przed decyzją Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, podpisali się pod listem otwartym do tej instytucji.

W czwartek sędziowie zależnego od Prawa i Sprawiedliwości Trybunału Konstytucyjnego orzekli o niezgodności z polską konstytucją prawa do aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu . To zanegowanie wypracowanego w latach 90. XX wieku "kompromisu" aborcyjnego. Orzeczenie zapadło większością głosów. Zdanie odrębne złożyło dwóch sędziów: Piotr Pszczółkowski i Leon Kieres.

Jeszcze przed wydaniem przez TK orzeczenia przedstawiciele zawodów medycznych skierowali do niego list otwarty, w którym wskazują na negatywne konsekwencje wykreślenia przesłanki do przerywania ciąży ze względu na ciężkie wady płodu.

"Czy jesteśmy w stanie zaopiekować się tysiącem dodatkowym pacjentów?"

Magdalena Jutrzenka przytaczała statystyki dotyczące legalnie wykonanych aborcji w zeszłym roku. Jak wskazywała, było ich 1100, z czego 1074 to to były aborcje związane z ciężkimi wadami płodu.

"Poza podawaniem leku, nikt nie interesuje się, co się dzieje z naszym dzieckiem, z nami, czy dajemy radę"

"Kim my jesteśmy, żeby mówić kobietom, co mają robić?"

- Facet jest również istotny, bo my jako rodzice, jako ojcowie, również powinniśmy mieć możliwości podjęcia wspólnej decyzji z naszą partnerką, z naszą żoną, na temat tego, czy będziemy w stanie wychowywać wspólnie dziecko z ciężką wadą wrodzoną - zwracał uwagę. Dodał, że bardzo wielu mężczyzn odchodzi od kobiety, kiedy rodzi się dziecko niepełnosprawne. - Kim my jesteśmy, żeby mówić kobietom, co mają robić? Nikim. I nie powinniśmy tego robić. Natomiast powinniśmy pomagać, wspierać i ewentualnie wspólnie decydować, czy my, jako faceci, będziemy na tyle w stanie pomagać kobiecie, aby również wychowywać dziecko z ciężką wadą wrodzoną - podkreślił rozmówca TVN24.