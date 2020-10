Ten wyrok mnie cieszy, ale trudno byłoby sobie wyobrazić inny wyrok, konstytucja jest tutaj jednoznaczna - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 wiceminister infrastruktury Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się do decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka mówiła, że "właściwie każda kobieta zachodząca w ciążę będzie się potwornie bała".

W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności przepisów dotyczących aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu. To zanegowanie wypracowanego w latach 90. XX wieku kompromisu aborcyjnego. Orzeczenie zapadło większością głosów. Zdanie odrębne złożyło dwóch sędziów - Piotr Pszczółkowski i Leon Kieres.

"Właściwie każda kobieta zachodząca w ciążę będzie się potwornie bała"

O decyzji Trybunału Konstytucyjnego dyskutowali w "Kropce nad i" w TVN24 posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka oraz wiceminister infrastruktury Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości.

- Nie mogę uwierzyć, że coś takiego - tak drakońskie prawo, tak krzywdzące kobiety - zostało w Polsce uchwalone - powiedziała Nowacka.

Jak mówiła, "to oznacza dla kobiet - szczególnie tych, które już mają za sobą te dramaty umierającego na jej oczach dziecka (...) - potworny strach".

- Właściwie każda kobieta zachodząca w ciążę będzie się potwornie bała. Bo nie będzie miała realnego dostępu do badań prenatalnych, do medycyny prenatalnej. Bo również lekarze, niestety, bardzo często będą się bali - dodała posłanka KO. - Stąd nasz wielki apel do lekarzy - nie bójcie się, pomagajcie kobietom, bo godność kobiet i ich rodzin powinna mieć prymat dla państwa - kontynuowała.

- Jeżeli wyrok, jaki zapadł, ma wprowadzić to, co niestety wprowadza, czyli piekło kobiet, i ich obawę, że będą traktowane jak inkubatory, to my, Koalicja Obywatelska, mówimy - dojdziemy do władzy, wyprostujemy prawo tak, że każda Polka będzie bezpieczna - zapewniła.

Horała: ten wyrok mnie cieszy

Odmienny stosunek do decyzji TK zaprezentował Marcin Horała.

- Ten wyrok mnie cieszy, ale trudno byłoby sobie wyobrazić inny wyrok, konstytucja jest tutaj jednoznaczna - powiedział. Przywoływał artykuł 28 konstytucji, który brzmi: "Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia".

Jak przekonywał, "każdy obywatel, również ten znajdujący się jeszcze w fazie życia prenatalnego, również ten, który jest chory, który jest niepełnosprawny, zyskuje pełną ochronę życia".

- Wobec takiego brzmienia artykułu konstytucji wydawało się - przynajmniej mi i dużej grupie posłów - rzeczą oczywistą, że ta ustawa jest w tym kształcie w tej części sprzeczna z konstytucją. Stąd lepszym rozwiązaniem jest, żeby Trybunał Konstytucyjny, niezależny sąd, obiektywni sędziowie stwierdzili, czy tak faktycznie jest niż wikłanie tego w spór polityczny i czynienie z niego oręża do walki w parlamencie - mówił dalej poseł PiS.

- Tutaj mamy bardzo jednoznaczny wyrok, mamy pełne zakotwiczenie ochrony życia w konstytucji - dodał.

Mówił także o tym, jak czwartkowa decyzja TK będzie rzutowała na przykład na zaplanowane wcześniej aborcje z powodu ciężkiego upośledzenia płodu. Mówił, że "rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego jest tutaj jasne, jasno wskazuje, która część ustawy jest niezgodna z konstytucją".

- Z tego co wiem, (...) Trybunał nie zawarł żadnych przepisów przejściowych, (...) więc jest to wyrok obowiązujący wprost, jednoznaczny w swojej wymowie. Od tej pory ta część przepisów ustawy o planowaniu rodziny, która dopuszczała przesłankę eugeniczną, nie obowiązuje, jako niezgodna z konstytucją - stwierdził.

Na uwagę prowadzącej, że to nie są przesłanki eugeniczne, tylko nieodwracalne wady płodu, odpowiedział: - Eugenika jest po to, żeby eliminować ludzi, którzy są trwale niesprawni, ciężko chorzy.

Co by Pan "tak po ludzku" powiedział kobiecie, która jest w ciąży z nieodwracalną wadą płodu?

Horała został także zapytany, co powiedziałby kobiecie, która miała odbyć zabieg usunięcia ciąży z powodu nieodwracalnej wady płodu. - Powiedziałbym jej przede wszystkim, że powinna liczyć na wielowymiarowe wsparcie państwa i instytucji tego państwa. Stąd wprowadziliśmy program "Za życiem", stąd także dodatkowe świadczenia na jej rzecz, opieka psychologiczna, opieka asystentów rodziny, stąd NFZ wprowadził program kompleksowej opieki nad kobietami w trudnej ciąży - wymieniał.

Dopytywany, co by "tak po ludzku" powiedział takiej kobiecie, odparł: - Nie wiem, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, to jest bardzo trudna sytuacja, niezwykle ciężka, nie jestem psychologiem, nie wiem.

Autor:mjz, kab

Źródło: TVN24