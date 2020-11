Dlaczego wyrok w sprawie aborcji nie został opublikowany? Szef RCL odsyła do rzecznika rządu

Reporter TVN24 pytał szefa Rządowego Centrum Legislacji o brak publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Wskazany termin upłynął w poniedziałek. Krzysztof Szczucki odpowiedział jedynie, żeby w tej sprawie zwrócić się do rzecznika rządu.

22 października Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej uznał, że prawo do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. W związku z tą decyzją w całym kraju odbywają się demonstracje przeciw zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego.

Szef RCL Krzysztof Szczucki pytany w środę przez reportera TVN24, dlaczego w Dzienniku Ustaw nie ma jeszcze wyroku Trybunału Konstytucyjnego, odpowiedział: - do rzecznika rządu proszę w tej sprawie.

Pytany, czy to jest decyzja rządu, że wyrok nie został opublikowany, powtórzył: - do rzecznika rządu proszę.

Dopytywany, dlaczego jako szef RCL odsyła do rzecznika rządu w sprawie publikacji wyroku TK w Dzienniku Ustaw, nie odpowiedział. Nie zareagował też na pytanie, czy to jego decyzja czy premiera, że orzeczenie nie zostało opublikowane.

Dworczyk: dobrze, by dać sobie czas na dialog

Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera pytany był we wtorek w "Jeden na jeden", dlaczego orzeczenie TK nie zostało opublikowane. Przekonywał, że "to nie premier publikuje ten wyrok" i "zależy to od Rządowego Centrum Legislacji, które publikuje wyroki".