Wyrok TK w sprawie aborcji opublikowany. Co teraz? Propozycje polityków

Solidarna Polska przygotowała projekt ustawy regulujący funkcjonowanie hospicjów perinatalnych - przekazał w piątek Michał Wójcik, minister członek Rady Ministrów, wiceszef Solidarnej Polski. W Sejmie jest już projekt prezydencki, zgodnie z którym przesłanką do legalnej aborcji byłyby wady letalne płodu. Swoje propozycje po opublikowaniu wyroku kierowanego przez Julię Przyłębską Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji ma opozycja. To między innymi zorganizowanie referendum.

Wójcik: to forma wsparcia rodziców, którzy spodziewają się dziecka z wadą śmiertelną

O tym, że Solidarna Polska ma swój projekt kolejnych kroków informował już w czwartek wiceprezes tej partii, wchodzącej w skład Zjednoczonej Prawicy, Michał Wójcik. "Jako wiceszef Solidarnej Polski przekazałem dziś ważny projekt rozwiązań, mających na celu pomoc ze strony państwa kobietom w ciąży, których dzieci mają ciężkie wady" - napisał. Dodał, że przekazał dokument Jarosławowi Kaczyńskiemu, Mateuszowi Morawieckiemu i Jarosławowi Gowinowi. Potwierdził to w piątek, informując, że Solidarna Polska przygotowała projekt ustawy regulujący funkcjonowanie hospicjów perinatalnych.

Jak mówił Wójcik, projekt jest formą wsparcia rodziców, którzy spodziewają się dziecka z wadą śmiertelną. - To jest ten projekt, dosyć długi, z bogatym uzasadnieniem, który jest głosem Solidarnej Polski w całej dyskusji, która w tej chwili przetacza się w mediach - dodał minister.

Według Wójcika, projekt zostanie przedstawiony koalicjantom z PiS i Porozumienia podczas posiedzenia Rady Koalicyjnej. - Mam nadzieję, że projekt szybko trafi pod obrady Sejmu, najszybciej jak jest to możliwe - powiedział.

Prezydencki projekt w Sejmie

W Sejmie na rozpatrzenie czeka złożony w październiku zeszłego roku przez prezydenta Andrzeja Dudę projekt zmiany ustawy aborcyjnej, zgodnie z którym przesłanką do legalnej aborcji byłyby wady letalne płodu. Według prezydenta, zmiany w projekcie zagwarantują, że w prawie nadal będą występować trzy przesłanki legalnego usunięcia ciąży.

Klub Koalicja Polska PSL-UED-Konserwatyści proponuje referendum i składa projekt

- Zawiązujemy komitet referendalny i będziemy przekonywali wszystkie siły polityczne do tego, żeby się włączyły do dyskusji, żeby pokazać, że dzisiaj autorem zniszczenia kompromisu aborcyjnego jest Jarosław Kaczyński i że za dwa i pół roku na jego życzenie będzie aborcja na żądanie - powiedział w piątek w rozmowie z TVN24 wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL).

Doprecyzował, że będzie to komitet obywatelski. - Zapraszamy wszystkie siły polityczne. Słychać, że wśród kolegów z Platformy i Lewicy są także głosy życzliwe do tego projektu - powiedział.

Ujazdowski: referendum jedną z racjonalnych ścieżek

Reporterka TVN24 Agata Adamek relacjonowała z Sejmu, że wśród polityków Koalicji Obywatelskiej nie ma jednomyślności co do tego, co należy zrobić po wyroku TK.