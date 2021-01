Ginekolog: dla lekarzy to również cios

W środę późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano wyrok kierowanego przez Julię Przyłębską Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku dotyczący aborcji. TK orzekł, że prawo do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Oznacza to, że kobiety, mimo ciężkich wad płodu, będą musiały rodzić.

"Aborcja w Polsce praktycznie w całości staje się nielegalna"

- Pacjentki nie czują się na tyle bezpiecznie, bo wiedzą, że w momencie, kiedy będzie konieczność przeprowadzenia zabiegu terminacji, nie będzie to dostępne w Polsce. Obawiają się o swoje zdrowie, o to, że będą zmuszone do tego, by donosić ciążę i patrzeć jak ich dziecko umiera zaraz po porodzie - mówiła Parzyńska.