TSUE zobowiązuje Polskę w sprawie działań nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej, TK kwestionuje unijne prawo

Zdaniem Bogdanowicza, "to jest początek prawnego polexitu". - To są słowa, których starałem się przez ostatnie lata unikać, ale to dzisiejsze orzeczenie jest sytuacją absolutnie bezprecedensową. Dlatego, że my już nie mówimy tylko o wniosku do TK, mówimy konkretnie o rozstrzygnięciu TK, które podważa jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej, a więc zasadę lojalnej współpracy - wyjaśniał prawnik.



- Tego nie da się inaczej określić niż do pewnego stopnia wypowiedzeniem wojny Unii Europejskiej - dodał.