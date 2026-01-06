Orszaki Trzech Króli przeszły ulicami w całej Polsce. Procesje w ponad 900 miejscowościach

Orszaki Trzech Króli przeszły ulicami całej Polsce Źródło: TVN24

W Uroczystość Objawienia Pańskiego Orszaki Trzech Króli przejdą w tym roku ulicami 941 miejscowości w całej Polsce. Fundacja Orszak Trzech Króli przygotowała na tę okazję 600 tys. papierowych koron, 150 tys. śpiewników z kolędami oraz 200 tys. naklejek, które będą rozdawane uczestnikom wydarzeń. W ubiegłym roku w orszakach w Polsce wzięło udział około 2 mln osób.

W Warszawie Orszak Trzech Króli wyruszył spod Pomnika Kopernika na Krakowskim Przedmieściu w kierunku stajenki na Placu Zamkowym. W wydarzeniu uczestniczył prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką, a w procesji szli kolędnicy, aniołki, pastuszkowie, azjatyckie smoki i wielbłądy. W trakcie pochodu rozbrzmiewały polskie kolędy.

Pochód przeszedł na Plac Zamkowy, gdzie uczestnicy oddadzą hołd Nowonarodzonemu Jezusowi podczas pokłonu trzech królów i złożenia ewangelicznych darów. O godz. 12 modlitwę "Anioł Pański" poprowadził metropolita warszawski abp Adrian Galbas, a po kulminacyjnym punkcie przewidziano wspólne kolędowanie i taniec poloneza do melodii kolędy "Bóg się rodzi" z udziałem zespołu Trebunie Tutki, chórów Cantores Minores i Vistula Ensemble oraz Justyny Jędrusik & Sąsiadów.

Kraków nawiązał do dwóch rocznic

Jedne z najwcześniejszych obchodów zaplanowano w Krakowie. O godz. 10 w katedrze na Wawelu rozpoczęła się msza święta, której przewodniczył metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś. Po Eucharystii wyruszył czerwony, europejski orszak. Wraz z królem Kacprem i kardynałem szli historyczni władcy Polski - Bolesław Chrobry i Zygmunt Stary. Ich obecność nawiązywała do przypadających w 2025 roku rocznic 1000-lecia koronacji pierwszego króla Polski oraz 500-lecia hołdu pruskiego. Do czerwonego orszaku na Placu Wszystkich Świętych dołączył także prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, który złożył dar w imieniu mieszkańców miasta.

Również o godz. 10 w kościele św. Stanisława Kostki rozpoczęła się liturgia, po której wyruszył zielony, azjatycki orszak. Około godz. 11, po mszy w Bazylice św. Floriana, wyruszył niebieski, afrykański orszak. Centralne krakowskie pochody spotkały się na Rynku Głównym, a na ich czele stanęli mędrcy ze Wschodu: Kacper, Melchior i Baltazar. Podczas krakowskich obchodów wolontariusze Dzieła Pomocy św. Ojca Pio zbierali ofiary na utrzymanie 12 mieszkań dla osób w kryzysie bezdomności.

Orszaki w Gdańsku i Katowicach

O godz. 10 msza święta rozpoczęła się także w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Liturgii przewodniczył metropolita gdański abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Orszak wyruszył spod bazyliki o godz. 12 i przeszedł ulicami Tkacką i Długą. Uczestnicy byli świadkami symbolicznej walki dobra ze złem, a stajenka została zlokalizowana obok Dworu Artusa. Obchody zakończy wspólne śpiewanie kolęd.

O godz. 11 wystartowały obchody w Katowicach. Msza święta w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, prowadzonej przez ojców oblatów, była sprawowana pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp. Andrzeja Przybylskiego. Po liturgii orszak przeszedł do Katedry Chrystusa Króla. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił duet Magda Anioł i Adam Szewczyk, a jego zwieńczeniem będzie koncert zespołu Arka Noego.

Procesje w Białymstoku i Poznaniu

Również o godz. 11 msza święta rozpoczęła się w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku. Liturgii przewodniczył abp Józef Guzdek, a po jej zakończeniu centralny orszak wyruszył sprzed archikatedry. Wydarzeniu towarzyszy wystawa białostockich szopek prezentowana w witrynie Centrum Informacji Turystycznej.

W Poznaniu o godz. 11 odprawiona została msza święta w Farze Poznańskiej. Następnie o godz. 12 uczestnicy wyruszyli ze Starego Rynku i przechodzą ulicami Wielką, Chwaliszewo, Mostem Chrobrego oraz ulicą Maryi Panny do katedry poznańskiej, gdzie mędrcy ze Wschodu złożyli pokłon Jezusowi. W organizację wydarzenia włączyło się w tym roku 11 placówek edukacyjnych z miasta pod przewodnictwem Fundacji Sternik Poznań.

Obchody w Łodzi i Gdyni

Orszak Trzech Króli w Łodzi rozpoczął się około godz. 12 w Kościele Podwyższenia Świętego Krzyża przy ulicy Sienkiewicza 38. Pochód wyruszył w stronę placu Katedralnego, przemierzając ulicę Tuwima i Piotrkowską, gdzie uczestnicy oddali hołd Nowonarodzonemu Jezusowi. W trakcie marszu można było oglądać scenki jasełkowe nawiązujące do Bożego Narodzenia oraz przesłania tegorocznego orszaku. Zakończeniem wydarzenia będzie koncert Małego Chóru Wielkich Serc, a po południu odbędzie się tradycyjny Bieg Trzech Króli.

Najpóźniej rozpoczęły się obchody w Gdyni. Po mszy świętej o godz. 13 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa orszak wyruszył ulicą Świętojańską na Wzgórze św. Maksymiliana. Ostatnim punktem wydarzenia było wspólne kolędowanie przy szopce u ojców franciszkanów. Orszakowi towarzyszyła zbiórka na rzecz gdyńskich hospicjów.

Hasło nawiązuje do kolędy

Hasłem orszaków w 2026 roku są słowa "Nadzieją się cieszą!", zaczerpnięte z XVII-wiecznej kolędy "Mędrcy świata, monarchowie" autorstwa Stefana Bortkiewicza. Utwór w formie kolędy, wraz z zapisem nutowym kompozycji ks. Zygmunta Odelgiewicza, po raz pierwszy ukazał się w 1878 roku w "Śpiewniczku Jana Siedleckiego". Organizatorzy podkreślają, że nadzieja, którą cieszyli się mędrcy ze Wschodu, jest przykładem postawy wobec przeciwności, prześladowań, a nawet knutych spisków.

