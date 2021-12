Ornontowice. Wjechał w słup, a ten przewrócił się na dom

W środku nocy usłyszał huk i poczuł wstrząs

- Na podstawie numerów tablic rejestracyjnych szybko ustalili właściciela samochodu, a ten wskazał, komu go pożyczył. Policjanci dotarli do kierowcy tej samej nocy - mówi Sikora.

- Wszystko wskazuje na to, że pojazdem kierował mężczyzna, którego właściciel budynku zobaczył na miejscu pasażera. Prawdopodobnie w czasie kolizji odrzuciło go z fotela kierowcy na fotel pasażera. Siła uderzenia była duża, co widać po uszkodzeniu pojazdu. Policjanci zabezpieczyli do badań ślady krwi na kierownicy, które zweryfikują tę wersję - wyjaśnia rzeczniczka.