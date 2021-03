Skąd się biorą parówki na stacjach Orlenu

Firma rodzinna wśród gigantów

Trzy ostatnie spółki to duże przedsiębiorstwa z kapitałem zakładowym od 1,4 miliona złotych do kilkuset milionów. Na tym tle Wędzonka, niewielka firma rodzinna z kapitałem zakładowym wysokości 50 tysięcy złotych wygląda jak ubogi krewny.

Tajemnica handlowa

Jak do tego doszło, że odbiorcą produktów "Wędzonki" został paliwowy gigant, na którego stacjach hot-dogi należą do najbardziej chodliwych produktów?

Agencja przenosi siedzibę

Po niemal roku, w październiku 2016 roku kierowany przez urodzonego w Myślenicach ARiMR przeniósł swoją lokalną siedzibę z Dobczyc do Myślenic. Według informacji tvn24 agencja zawarła umowę na wynajem świeżo wybudowanego biurowca w Myślenicach z Grzegorzem Firkiem, mężem Joanny Górki Firek i właścicielem firmy budowalnej. Działka, na której stoi należący do Firka budynek, jest położona przy ul. Słowackiego 100A i sąsiaduje z siedzibą firmy "Wędzonka", większym budynkiem ze sklepem firmowym i restauracją pod adresem Słowackiego 100.

Obajtek zna Joannę

"Biuro ma być blisko rolników. Nasza praca polega na pomocy właśnie im i nie możemy im utrudniać dostępu do kontaktu z nami. Siedziby ARiMR powinny być w centrach powiatów, a nie na peryferiach" - podkreślił szef agencji w przemówieniu. Poprzednia siedziba oddziału ARiMR mieściła się w budynku należącym do gminy Dobczyce.

"Rozpada się mit wielkiego menadżera"

- Przy tak niepohamowanej chciwości, strach pomyśleć́ co by się stało, gdyby na jego biznesowej drodze pojawili się ludzie Putina. Nie mają parówek do hot-dogów, ale nieograniczone zasoby. A to nie jest spółka jak każda inna. To strategiczny podmiot, od której zależy bezpieczeństwo państwa - komentuje Michał Szczerba.