"Odmowa" i "zastraszanie kontrolerów" NIK. Marian Banaś pisze do Elżbiety Witek w sprawie Orlenu, chce reakcji

Pełnomocnicy PKN Orlen, mimo wielokrotnych prób, uniemożliwiają przeprowadzenie kontroli NIK - napisał prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś w piśmie skierowanym do marszałek Sejmu. Dodał, że kontrolerzy nie mają wglądu między innym w umowy dotyczące sprzedaży części Lotosu - wynika z pisma szefa NIK pokazanego w mediach społecznościowych przez posła Tomasza Trelę. Banaś chce, by Elżbieta Witek zwróciła się z prośbą o interwencję do premiera Mateusza Morawieckiego.

Wiceszef klubu Lewicy Tomasz Trela zamieścił na Twitterze skan pisma, jakie prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś skierował do marszałek Sejmu Elżbiety Witek . Dokument datowany jest na 29 grudnia zeszłego roku. Z jego treści wynika, że został przekazany do wiadomości wszystkich klubów i kół parlamentarnych.

Zawiadomienia do prokuratury

"Z wezwań jakie są kierowane w tej sprawie do Najwyższej Izby Kontroli wynika, że dotyczą one śledztwa prowadzonego pod sygn. 3041-1 Ds.88.2022 w sprawie rzekomego przekroczenia uprawnień przez pracowników Najwyższej Izby Kontroli mającego polegać na podjęciu prób przeprowadzenia kontroli w PKN Orlen i innych czym miano działać na szkodę interesu prywatnego tj. o czyn z art. 231 par.1 kk" - czytamy w cytowanym piśmie.

Banaś: kontrolerzy NIK nie mają dostępu do umów dotyczących sprzedaży części Lotosu

Prezes NIK chce interwencji premiera

"W związku z faktem, że PKN Orlen S.A. oraz Fundacja Orlen stawiają się ponad prawem oraz w sposób nieuprawniony wykorzystują organy ścigania do zastraszania kontrolerów NIK w toku realizowanych działań (...) uprzejmie proszę o skierowanie do Prezesa Rady Ministrów wniosku o wydanie podległemu ministrowi (i dalej organom kontrolowanych podmiotów) wiążących poleceń zmierzających do udostępnienia Najwyższej Izbie Kontroli żądanych dokumentów" - zwrócił się do marszałek Sejmu Banaś, wynika z opublikowanego pisma.