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Polska

Chcą wycofania kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Apel organizacji

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Maciej Berek
Marek Safjan przeciwny kandydaturze Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Jarek Praszkiewicz/PAP
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Apelujemy do Macieja Berka o wycofanie swojej kandydatury na sędziego Trybunału Konstytucyjnego - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez dziewięć organizacji zajmujących się między innymi praworządnością. Ich zdaniem Trybunał nie może zostać "odbity" przez kolejną większość rządzącą. Do listu odniosła się już rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda.

W poniedziałek w Monitorze Polskim opublikowano postanowienie prezydenta o odwołaniu Macieja Berka z urzędu ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Tego samego dnia na stronie Sejmu pojawiła się informacja, że były minister jest kandydatem na sędziego TK - jego kandydaturę zgłosiła grupa posłów klubu Koalicja Obywatelska.

Pod krytycznym stanowiskiem w sprawie kandydatury Berka, opublikowanym w czwartek, podpisały się: Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPW), Instytut Spraw Publicznych, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Panoptykon, Fundacja dla Polski/Fundusz Obywatelski im. Ludwiki i Henryka Wujców, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Wolności, Lepsza Demokracja oraz Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Oświadczenie udostępniono na stronie HFPW.

Organizacje społeczne przeciwne kandydaturze Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego

Organizacje podkreśliły, że od 2015 roku TK znajduje się w kryzysie, a jego naprawa powinna obejmować nie tylko usunięcie nieprawidłowości, ale także odbudowę społecznego zaufania do tej instytucji.

"Apelujemy zatem do dr. Macieja Berka, by w trosce o niezależność sądownictwa konstytucyjnego wycofał swoją kandydaturę, a do Sejmu i jego organów - by wybrano takiego kandydata, który daje rękojmię niezależności i apolityczności, oraz by jego wybór miał miejsce w procedurze zapewniającej stopniową odbudowę zaufania do Trybunału Konstytucyjnego" - czytamy w oświadczeniu.

Maciej Berek
Maciej Berek
Źródło zdjęcia: Jarek Praszkiewicz/PAP

Sygnatariusze podkreślili, że do niedawna Berek był ministrem w rządzie, a "sam premier określał go mianem swojej 'prawej ręki'". Ich zdaniem tak bliskie związki z obecnymi władzami politycznymi mogą sprawić, że wybór Berka będzie odbierany jako polityczny, niezależnie od jego kwalifikacji prawniczych i osobistej uczciwości, a - jak dodali - wiele osób odbierze to jako dalszą próbę upolitycznienia TK.

W ocenie fundacji metodą naprawy TK nie może być jego "odbicie" lub "przejęcie" przez kolejną większość rządzącą. "Istnienie Trybunału Konstytucyjnego jako organu władzy sądowniczej ma sens jedynie wówczas, gdy jest on niezależnym arbitrem" - zaznaczyły organizacje.

Fundacje podkreśliły także, że mimo tego, że ustawa o TK z 2024 roku nie weszła w życie, to "zasadne byłoby, aby Sejm kierował się przyjętym przez siebie standardem" ustanowionym w tej ustawie. Przewidywała ona między innymi rozwiązanie, zgodnie z którym osoby piastujące określone stanowiska polityczne nie mogły zostać wybrane w skład TK w okresie czterech lat od zaprzestania pełnienia tych funkcji.

Łoboda o kandydaturze Berka: z całą pewnością nie będzie wycofana

Rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda, odnosząc się na antenie RMF FM do apelu dziewięciu fundacji zajmujących się praworządnością, oświadczyła, że zapoznała się z tym listem.

- Rzeczywiście jest mocny, rzeczywiście to są organizacje, które bardzo cenimy i mam nadzieję, że Maciej Berek, do którego również kierowane są te słowa, będzie miał okazję, żeby przekonać członkinie i członków tych organizacji do swojej kandydatury - oceniła Łoboda. - Na tym etapie z całą pewnością kandydatura nie będzie wycofana - dodała.

Łoboda powiedziała również, że sama podpisała się pod kandydaturą Berka do TK. - To jest kandydatura człowieka, który ma wszelkie kompetencje co do tego, żeby zasiąść w Trybunale Konstytucyjnym i co do tego nie miałam żadnych wątpliwości - wyjaśniła.

Rzecznik prezydenta o "poważnych wątpliwościach" w sprawie kandydatury Macieja Berka

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ocenił w czwartek, że "są poważne wątpliwości", co do formalnych kompetencji Macieja Berka jako ewentualnego przyszłego sędziego TK. Rzecznik głowy państwa zauważył, że Berek nie jest doktorem habilitowanym oraz nie wiadomo, czy wystarczająco długo był radcą prawnym.

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FAKTY PO FAKTACH

Berek, pytany o wątpliwości przedstawione przez prezydenckiego ministra, odpowiedział, że "do wszystkich kwestii" odniesie się na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

W trakcie posiedzenia tej komisji ma się odbyć opiniowanie kandydatów na stanowisko sędziego TK. Ze wstępnego porządku obrad Sejmu wynika, że izba może zająć się wyborem sędziego TK na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu, zaplanowanym od 2 września. Drugim kandydatem na stanowisko sędziego TK jest zgłoszony - po raz kolejny - przez klub PiS Artur Kotowski.

Źródło: PAP
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Tagi:
Maciej BerekTrybunał Konstytucyjnysędziowie
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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