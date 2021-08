Organizacje przedsiębiorców apelują o wycofanie ustawy anty-TVN

Lex TVN to zamach na wolność mediów, ale jednocześnie uderzenie w prawo własności - prawo fundamentalne dla gospodarki. Jego złamanie to fatalny sygnał dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych, dużych i małych. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Środowiska gospodarcze tak mocno protestują przeciw lex TVN, bo to jest stworzenie precedensu – mówi prezes Polskiej Rady Biznesu Wojciech Kostrzewa. To, co wydarzyło się w Sejmie, nie napawa przedsiębiorców optymizmem. - Zanegowanie prawa własności, które się dokonało wczoraj w tak rażący sposób, bardzo wyraźnie pokazuje, że przedsiębiorcy, mali i duzi, nie znają dnia ani godziny – stwierdza wiceprezydent Pracodawców RP Wojciech Warski.