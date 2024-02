To jest groźba, która niestety pojawia się w jego ustach bardzo często - powiedziała w "Faktach po Faktach" ministra funduszy i polityki regionalnej, była ambasador RP w Moskwie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Odniosła się do orędzia Władimira Putina, w którym mówił o niebezpieczeństwie konfliktu nuklearnego. Oceniła, że "nie możemy wykluczyć, niestety, jakichś fatalnych decyzji na Kremlu", ale "metodą na nasze bezpieczeństwo jest niepanikowanie, wspieranie Ukrainy i nieuleganie szantażowi".

"Dwa cele" Putina

"Chodzi o uzyskanie pretekstu, żeby móc wkroczyć i być może włączyć do wojny Mołdawię"

Gościni TVN24 odniosła się też do sytuacji w Naddniestrzu. Deputowani z tej separatystycznej republiki leżącej w granicach Mołdawii zwrócili się w tym tygodniu do Rosji o podjęcie kroków w celu "obrony" tego regionu.

- To wygląda niestety na próbę powtórzenia, albo podejście do powtórzenia, scenariusza donbaskiego - oceniła Pełczyńska-Nałęcz.

- Czyli jest separatyzm, który Putin wykorzystuje do swoich celów. Jego kukiełki tam proszą go o wsparcie, proszą o przyłączenie do Federacji Rosyjskiej i o ochronę. Nikt tam absolutnie w Naddniestrzu nikomu nie robi krzywdy. I nie chodzi tak naprawdę o ich obronę. Chodzi o uzyskanie pretekstu, żeby móc wkroczyć tam i być może włączyć do wojny także Mołdawię - powiedziała.