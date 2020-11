"Wielu doświadcza lęku i bezradności, gdy tak wielu niestrudzenie walczy o chorych". Orędzie prymasa Polski

"Nie jesteśmy na tej drodze sami"

- W przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych stajemy w tym szczególnym miejscu z wiarą i wdzięcznością, pamiętając, że i my jesteśmy powołani do świętości. Jej zalążek został w nas złożony w czasie chrztu świętego. Wzrost zaś zależny jest od Bożej łaski, ale także od naszej odpowiedzi, od życia z nim i w nim - mówił w orędziu prymas Polski.

"Nawet w największej samotności i cierpieniu nie jesteśmy sami"

- W te listopadowe dni wpatrujemy się w blask świętości. Szukamy go w obliczach tych znanych, wielkich, wyniesionych do chwały ołtarzy, ale szukamy go także w twarzach naszych bliskich zmarłych, których w uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny z miłością i tęsknotą wspominamy - mówił prymas Polski.

Dodał, że "oni nie są oficjalnie uznani czy ogłoszeni w procesach beatyfikacyjnych czy kanonizacyjnych". - Nie oddajemy im publicznej czci. Nie wzywamy ich wstawiennictwa w litaniach ani nie modlimy się przed ich figurami czy obrazami. A jednak to oni właśnie rozumieją nas najlepiej, kochają nas, wiedzą, co jest naszym prawdziwym dobrem, pomagają nam i nas oczekują. Są bowiem już naprawdę szczęśliwi i chcą, abyśmy i my byli szczęśliwi z nimi w raju. Tego pragną i o to się dla nas modlą - powiedział.