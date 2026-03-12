Jest decyzja prezydenta w sprawie SAFE

W czwartek prezydent Karol Nawrocki wygłosił orędzie poświęcone kwestii unijnego programu pożyczek na zbrojenia SAFE.
Zdaniem prezydenta mechanizm SAFE "jest ogromnym kredytem zagranicznym zaciąganym na 45 lat w obcej walucie, którego Koszt odsetek może wynieść nawet 180 miliardów złotych". - Polacy będą musieli więc zwrócić drugie tyle, co wartość udzielonego kredytu, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje finansowe - mówił. - Można porównać to do kredytów frankowych - ocenił.
Według przedstawicieli rządu, prezydenckie weto nie uniemożliwi Polsce skorzystania ze środków SAFE, choć utrudni to na przykład dofinansowanie służb takich jak Straż Graniczna, policja czy SOP.
Nawrocki o ustawie w sprawie SAFE: nie podpiszę
Prezydent w orędziu mówił, że konstytucja w artykule 90 dopuszcza przekazywanie niektórych kompetencji organizacjom międzynarodowym, ale jednocześnie "jasno wskazuje granicę" - Nie można przekazać kompetencji, które stanowią istotę suwerenności państwa, a jedną z nich jest właśnie kontrola nad siłami zbrojnymi - wskazał, dodając, że "potwierdzają to także europejskie traktaty". - To są kwestie fundamentalne - dodał.
Jak mówił, biorąc te kwestie pod uwagę, podjął decyzję, aby nie podpisać ustawy wdrażającej SAFE. - Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - oznajmił.
- W tym miejscu przestrzegam, że wszelkie próby zagranicznego zadłużania naszego kraju w sposób pozaprawny, tylnymi drzwiami, wcześniej czy później spotkają się z odpowiedzialnością zarówno polityczną jak i prawną - zaznaczyła głowa państwa.
Nawrocki powołał się przy tym na artykuł siódmy konstytucji, który - jak mówił - "jasno stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, co oznacza, że władza publiczna może robić tylko to, na co prawo jej pozwala".
Prezydent zaapelował do wszystkich sił politycznych o "pilne prace nad prezydenckim projektem ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych", który w jego ocenie "pozwala sfinansować rozwój armii na poziomie równym lub wyższym od europejskiego SAFE'u". - Ten projekt to silna armia bez zadłużania na pokolenia. "Polski SAFE zero procent" to zero zależności i sto procent suwerenności - dodał.
Polska ma być największym beneficjentem unijnego programu SAFE - polski rząd może skorzystać z około 43,7 miliarda euro (prawie 190 miliardów złotych) w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu 89 procent środków z SAFE miałoby trafić do polskich firm zbrojeniowych.
Opracował Mikołaj Stępień /akw
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KPRP