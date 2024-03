Prezydent Andrzej Duda wygłosi dziś wieczorem orędzie z okazji 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO - poinformował szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek w Radiu Zet.

- Prezydent Andrzej Duda wygłosi wieczorem o godz. 20.00 uroczyste orędzie z okazji 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO - zapowiedział szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek w Radiu Zet. - Bezpieczeństwo powinno być wyłączone ze sporu politycznego. To przekaz prezydenta - zaznaczył. W poniedziałek informacja o orędziu pojawiła się również na stronie Kancelarii Prezydenta.

Orędzie będzie można oglądać na żywo w TVN24 i TVN24 GO .

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

O godzinie 9.00 rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Prezydent zapowiadał, że celem jest "pokazanie jedności" w sprawach bezpieczeństwa przed wspólną wizytą prezydenta i premiera Donalda Tuska w USA we wtorek.

- Dzisiaj wyjątkowy tryb, wyjątkowy moment, 25. rocznica wstąpienia Polski do NATO. Spotykamy się po to, by w symboliczny sposób porozmawiać o strategicznych wyzwaniach, które stoją przed bezpieczeństwem Polski - powiedział Duda, otwierając posiedzenie.