"Polacy mnie znają i wiedzą, jakie wyznaję wartości". Prezydent złożył przysięgę

Polacy mają prawo zdecydować, kto ma być ich prezydentem, głową państwa i zdecydowali - mówił w swoim orędziu prezydent Andrzej Duda. W czwartek odbyło się uroczyste zaprzysiężenie prezydenta.

Andrzej Duda złożył w czwartek przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. W ten sposób formalnie rozpoczął drugą, pięcioletnią kadencję prezydencką.

Andrzej Duda złożył przysięgę

"To wielkie zwycięstwo polskiej demokracji"

- "Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu" - nasi wielcy przodkowie zapisali te niezwykle ważne słowa w Konstytucji 3 maja. Jakże aktualne okazały się one w ciągu ostatnich dni, tygodni i dzisiaj. Władza pochodzi z woli narodu i naród wyraził swoją wolę w wyborach. To Polacy mają prawo zdecydować, kto ma być ich prezydentem, głową państwa i zdecydowali - oświadczył prezydent w orędziu.

Prezydent, występując przed Zgromadzeniem Narodowym, przypomniał, że w wyborach prezydenckich wzięło udział ponad 20 milionów wyborców. - To wielkie zwycięstwo polskiej demokracji - frekwencja, która osiągnęła prawie 70 procent - podkreślił Duda.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że na niego głos oddało blisko 10,5 miliona ludzi. - To przede wszystkim wielkie zobowiązanie, które przyjmuję z ogromną pokorą, ale to także wielki zaszczyt i siła, bo to najwięcej głosów oddanych w wyborach od prawie 30 lat. Moi rodacy pozytywnie ocenili pięć lat mojej prezydentury i udzielili mi silnego, demokratycznego mandatu na kolejną kadencję - powiedział prezydent.

- Chciałbym jeszcze raz z całego serca podziękować wszystkim Polkom i Polakom, którzy wzięli udział w wyborach, wszystkim - i tym, którzy oddali swój głos na mnie i tym, którzy zagłosowali na moich kontrkandydatów. Dziękuję państwu z całego serca za ten piękny akt wyborczy - dodał Duda.

"Dziś demokracja w Polsce jest silniejsza niż kiedykolwiek"

Prezydent Duda w orędziu mówił, że ostatnie wybory z uwagi na pandemię, zmiany wśród kandydatów, przesunięcie terminu, były trudne i po raz pierwszy w Polsce tak właśnie wyglądały. - Ale najważniejsze, że udało się je przeprowadzić w sposób demokratyczny, sprawiedliwy i bardzo sprawny, że Polacy mogli skorzystać ze swojego prawa do głosowania - powiedział.

Prezydent podziękował także wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie procesu wyborczego. - To dzięki państwa ciężkiej pracy te wybory odbyły się według najlepszych światowych standardów. Drodzy państwo, jeszcze raz z całego serca dziękuję, przede wszystkim Państwowej Komisji Wyborczej - podkreślił prezydent.

- Dziś demokracja w Polsce jest silniejsza niż kiedykolwiek. Obywatele wiedzą, że od ich głosów zależą najważniejsze sprawy państwa, przyszłość Polski. Miliony Polaków, którzy wcześniej w to nie wierzyli i nie głosowali, teraz zagłosowało w całym kraju - w dużych, w średnich i małych miastach, a także i na wsi. To jest wielka rzecz. To jest ogromny sukces nas wszystkich - oświadczył Andrzej Duda.

Jak dodał, zaprosił wszystkich kontrkandydatów w wyborach na czwartkową uroczystość po to, aby im z tego miejsca powiedzieć, że "ten szeroki udział Polaków w wyborach to także efekt waszej pracy, państwa pracy, waszego zaangażowania". - Dziękuję również i za to z całego serca - zaznaczył.

"Moja dłoń zawsze pozostaje wyciągnięta na znak szacunku"

- Spór polityczny naturalny w każdym systemie demokratycznym nie zniknie, bo jest częścią demokracji, ale można wiele zrobić, by obniżyć jego temperaturę - mówił Duda. - Dziś potrzeba nam wszystkim więcej życzliwości, uśmiechu, a przede wszystkim wzajemnego szacunku. Ważne jest, by nawet po największych sporach niezależnie od różnic poglądów, zawsze umieć podać oponentowi rękę - w Sejmie, miejscach pracy, w domu - podkreślił prezydent.

- Dlatego w wieczór wyborczy po drugiej turze zaprosiłem do Pałacu Prezydenckiego Rafała Trzaskowskiego, żeby mu podać rękę i podziękować mu za wyborczą rywalizację, by pokazać całemu społeczeństwu, że zakończyła się kampania. Nawet jeśli była ostra, żeby to był nowy zwyczaj w polskiej polityce, mam nadzieję, że mój następca też zaprosi swojego konkurenta do Pałacu Prezydenckiego - powiedział prezydent.

Duda: niezwykle ważne jest, aby nawet po największych sporach zawsze potrafić podać oponentowi rękę TVN24

Jak dodał, "liczy na dobrą współpracę z każdym, ale ta wola musi być po drugiej stronie; ufam, że się pojawi". - Moja dłoń zawsze pozostaje wyciągnięta na znak szacunku i gotowości do współdziałania - stwierdził.

"Najważniejsze dla mnie są polskie sprawy"

- Polacy mnie znają i wiedzą, jakie wyznaję wartości, nie udawałem w kampanii wyborczej kogoś innego niż jestem - mówił prezydent w orędziu. Podkreślił, że przez najbliższe pięć lat będzie realizował swój program.

- Najważniejsze dla mnie są polskie sprawy, czyli te, które dotyczą nas wszystkich, całego narodu. Tak jak obiecywałem, będę prezydentem polskich spraw. To nie było jedynie hasło wyborcze, to przewodnia myśl mojej prezydentury. Tak rozumiem sens sprawowania tego urzędu - oświadczył Andrzej Duda. Jak mówił, ta idea wypełni się treścią poprzez spotkania z ludźmi w całej Polsce; "podczas rozmów o problemach, nadziejach i oczekiwaniach". - Takie było ostanie pięć lat, kiedy przemierzałem całą Polskę i taka będzie kolejna kadencja, blisko ludzi, blisko tego, co dla moich rodaków i dla mnie ważne. To sprawy kluczowe: rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność - mówił prezydent.

Autor:mart/adso