Polska Orędzie Karola Nawrockiego "ewenementem". Włodzimierz Czarzasty: dziwi mnie ta sprawa Kamila Grenczyn |

Czarzasty o orędziu Nawrockiego. "Dziwi mnie ta sprawa" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach i oczekuje od rządu natychmiastowych obniżek cen na stacjach. Zapowiedział skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Włodzimierz Czarzasty ocenił w piątek w Sejmie, że "w wyniku presji i strachu przed opinią publiczną prezydent podpisał ustawę w sprawie cen paliw".

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- Mógł to zrobić dwa miesiące temu, poinformował o tym w orędziu. Prawdę powiedziawszy, dziwi mnie ta sprawa, dlatego że wykorzystanie orędzia jest wtedy potrzebne, kiedy informuje się o rzeczach związanych z zagrożeniem, bądź rzeczach, które dotyczą bardzo mocno sfer najważniejszych, żywotnych związanych z bezpieczeństwem narodu - powiedział.

Marszałek stwierdził, że "pan prezydent w tej chwili użył orędzia, dlatego że nie zawetował ustawy". - To jest ewenement w Polsce. Tym bardziej że zawetował do tej pory ponad 45 ustaw. Ciekawy jestem, jakiego instrumentu użyje prezydent w momencie, kiedy będzie trzeba informować o zagrożeniach, a nie o tym, że podpisało się jedną z wielu ustaw - zastanawiał się.

Czarzasty o zasadzie "ani kroku wstecz przed Nawrockim "

Czarzasty zaczął wymieniać następnie rzeczy, których oczekuje od Nawrockiego. - Oczekuję od prezydenta powołania ambasadorów. Mamy niepowołanych ambasadorów między innymi we Włoszech, Indiach, Ukrainie, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii. To ośmiesza Polskę. Tym bardziej jest to ważne, że w przyszłym tygodniu w piątek odbywa się w Warszawie Trójkąt Weimarski - zaznaczył.

- Oczekuję od prezydenta jednoznacznie negatywnego zachowania wobec zbrodniarza i mordercy Putina na [spotkaniu grupy - red.] G20. Oczekuję od prezydenta w relacjach z prezydentem Donaldem Trumpem na G20 skuteczności, a nie bałwochwalstwa. Panie prezydencie, zasada z ustawek - "silny wobec słabych, słabych wobec silnych" - nie działa w tej sprawie - zwrócił się do Nawrockiego marszałek Sejmu.

Dodał ponadto, że oczekuje od Nawrockiego przyjęcia ślubowania od członka Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka, powołania szefa SOP-u oraz powołania 46 sędziów sądów rejonowych.

- Widzę po pana zachowaniach, po pana braku skuteczności, po pana zagubieniu w sytuacjach poważnych i wobec sytuacji poważnych, że zasada "ani kroku wstecz przed Nawrockim" jest zasadą rozsądną i zaczyna przynosić pozytywne efekty dla kraju i dla naszego narodu, sądząc po tym, jak pan wczoraj po nacisku opinii publicznej i żądaniach podpisania ustawy, podpisał ustawę w sprawach cen paliw - oświadczył Czarzasty.