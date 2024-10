Prezydent ostro o rządzie. "Marnujecie energię"

Prezydent Andrzej Duda wygłosił w środę w Sejmie orędzie z okazji rocznicy wyborów parlamentarnych. Dużo miejsca poświęcił kwestii bezpieczeństwa, które - jak podkreślał - "musi być wyjęte poza nawias partyjnego sporu". Mimo początkowo pojednawczego tonu, nie zabrakło krytycznych słów pod adresem rządu. - Myliliście się wtedy i obawiam się, że mylicie się też teraz - oznajmił, odnosząc się do strategii migracyjnej przedstawionej przez Tuska. Mówił o wielkich inwestycjach jak Centralny Port Komunikacyjny, nawiązał także do sporu wokół ambasadorów.

Prezydent powiedział, że rok po wyborach parlamentarnych zdecydował się skorzystać z konstytucyjnego uprawnienia i wygłosić orędzie do Sejmu. - Uważam, że z jednej strony podsumować trzeba wszystko to, co zostało dokonane lub zaniechane, a z drugiej strony przypomnieć, jak fundamentalne wyzwania i cele stoją dzisiaj przed Rzeczpospolitą - powiedział Duda.

Mówił, że "Polacy zasługują, aby ich sprawy, sprawy najważniejsze dla ich rodzin, sprawy od których zależy pomyślność ich, a także ich dzieci i wnuków, traktowane były poważnie".

"Bezpieczeństwo musi być wyjęte poza nawias bieżącego politycznego sporu"

Wygłaszając w środę w Sejmie orędzie, prezydent zaznaczył, że "bezpieczeństwo musi być wyjęte poza nawias bieżącego politycznego sporu".

- Zapewnienie bezpieczeństwa to jedno z najważniejszych zadań każdego rządu i każdej władzy, a Polska stoi dzisiaj przed wyzwaniami, które wymagają szczególnie odpowiedzialnych i stanowczych decyzji. Zwłaszcza w sytuacji, w której za naszą wschodnią granicą, w wyniku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, toczy się wojna - podkreślił Duda.

Dlatego - podkreślił - "szybka modernizacja i rozbudowa naszych sił zbrojnych jest dzisiaj absolutną koniecznością". - Jako prezydent wspierałem, wspieram i będę wspierał wszystkie działania wzmacniające nasz potencjał obronny, nasze bezpieczeństwo militarne - zadeklarował prezydent.

"Myliliście się wtedy i obawiam się, że mylicie się teraz"

Prezydent mówił o krytycznej postawie przedstawicieli ówczesnej opozycji z KO, gdy rząd PiS podejmował decyzje o budowie zapory na granicy z Białorusią.

Następnie oświadczył, że ze zdziwieniem przyjął zapowiedź premiera Donalda Tuska dotyczącą - jak powiedział - "wycofania się z przyznawania azylu politycznego w Polsce". - To rzekomo miałoby doprowadzić do obrony granicy przed hybrydowym atakiem, jak rozumiem. Otóż proszę państwa, myliliście się wtedy i obawiam się, że mylicie się również teraz - powiedział Duda.

Jego zdaniem, zapowiedź premiera "nie posłuży uszczelnieniu naszej granicy i ograniczeniu nielegalnej migracji". - Za to wszystko wskazuje na to, że uniemożliwi przedstawicielom na przykład białoruskiej opozycji politycznej schronienie w Polsce. A przecież Polska była i jest, i mam nadzieję będzie, krajem wolności i solidarności - mówił prezydent.

Prezydent: zapowiedź premiera ws. azylu nie posłuży ograniczeniu nielegalnej migracji

Duda powiedział, że Polska ma tradycję wspierania dążeń wolnościowych innych narodów i dawania schronienia ludziom, którzy o wolność walczą. - Tymczasem w myśl zapowiadanych przez premiera zmian, wielu ludzi szykanowanych przez reżim Łukaszenki nie będzie mogło schronić się w Polsce - wskazał.

- Powiedzmy wprost: Putin i Łukaszenka próbują zdestabilizować sytuację na naszej granicy, w UE, a państwa odpowiedzią na to jest pozbawienie bezpiecznego schronienia osób, które Putin i Łukaszenka wsadzają do więzień i prześladują. To chyba jakaś fatalna pomyłka - powiedział prezydent.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął zapowiadaną przez premiera strategię migracyjną, która zakłada m.in., że w przypadku zagrożenia destabilizacji państwa przez napływ imigrantów możliwe powinno być czasowe i terytorialne zawieszanie prawa do przyjmowania wniosków o azyl.

Prezydent o polityce migracyjnej rządu: nastąpiła zmiana o 180 stopni

W orędziu wygłaszanym w Sejmie prezydent podkreślił, że od 2021 roku Polska stała się obiektem "zmasowanego ataku hybrydowego sterowanego przez białoruskie i rosyjskie służby".

- Dzięki zdecydowanym działaniom rządu premiera Mateusza Morawieckiego i postawie naszych strażników granicznych, żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy innych służb, pokazaliśmy wyraźnie, że Polska potrafi zadbać o bezpieczeństwo swoich granic, ale - co także niezmiernie ważne - granic UE i strefy Schengen - mówił.

Prezydent wyraził zadowolenie z tego, że rząd Donalda Tuska - jak powiedział - "nareszcie dołączył do obrońców granicy". Dodał, że podczas głosowania w Sejmie w sprawie budowy zapory na granicy spośród posłów ówczesnej opozycji tylko posłowie PSL zagłosowali "za".

- Wtedy większość ówczesnej opozycji, a dzisiaj rządzący, atakowali Straż Graniczną, wojsko, szydzili z obrońców polskich granic, wspierali celebrytów obrażających i poniżających funkcjonariuszy. Teraz nastąpiła zmiana o 180 stopni - ocenił prezydent.

- Lepiej późno niż wcale, ale trzeba pamiętać, że nigdy za swoje skandaliczne słowa i działania państwo nie przeprosiliście, a dziś w sprawach bezpieczeństwa próbujecie pouczać tych, którzy mieli w tych sprawach rację od samego początku - powiedział Duda.

Duda: odpowiedzią na rosyjski imperializm musi być wzmocnienie armii NATO

Prezydent podczas orędzia w Sejmie mówił, że jeszcze za czasów poprzedniego rządu podjęto "fundamentalne, przełomowe decyzje, z których pierwsze były podejmowane zanim Rosja dokonała pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Ocenił, że wyznaczyły one "niezwykle ambitną, ale absolutnie konieczną linię procesu modernizacji polskiej armii".

Dodał, że po zmianie władzy podpisano spektakularny kontrakt na zakup śmigłowców bojowych Apache oraz inne umowy, które - jak ocenił - "stanowią przykłady kontynuacji ambitnej linii modernizacyjnej". Podkreślił, że z zadowoleniem przyjmuje zawarcie tych umów i kontynuację wcześniej rozpoczętych przedsięwzięć.

Prezydent podziękował wicepremierowi, szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi zarówno za doprowadzenie do podpisania tych kontraktów, jak i dobrą współpracę w zakresie bezpieczeństwa, a także za zainicjowany przez niego program nowoczesnego wyposażenia indywidualnego żołnierzy.

Duda zaznaczył, że Polska może być dumna z tego, że daje przykład innym krajom, wydając ponad 4 procent PKB na obronność i planując wydanie na ten cel w przyszłym roku 4,7 procent PKB. Podkreślił, że obecne niebezpieczne czasy wymagają odważnych i dalekowzrocznych decyzji. Dlatego, przypomniał, w marcu złożył propozycję zwiększenia wydatków na obronność przez wszystkie kraje NATO co najmniej do 3 procent ich PKB.

- Nie zejdę z drogi przekonywania do tego rozwiązania, ponieważ jest to jedyna droga do zapewnienia Europie bezpieczeństwa, odpowiedzią na rosyjski imperializm musi być wzmocnienie armii państw Sojuszu - oświadczył.

Andrzej Duda o działaniach ministrów obrony PiS

"CPK to symbol naszego dążenia do nowoczesności"

W środowym orędziu przed Sejmem prezydent podkreślił, że realizacja takich projektów, jak budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z siecią połączeń kolejowych, portu kontenerowego w Świnoujściu, polskich elektrowni atomowych, czy rozbudowywanie portów w Gdańsku i Gdyni "powinny być absolutnym priorytetem rządu Rzeczypospolitej, także rządu premiera Donalda Tuska".

Jak mówił, CPK to ogromne przedsięwzięcie infrastrukturalne, które nie tylko uczyni Polskę ważnym, czy wręcz kluczowym w naszej części Europy węzłem komunikacyjnym, ale także stworzy tysiące nowych miejsc pracy. - CPK to symbol naszego dążenia do nowoczesności, naszej ambicji, by nie tylko nadążać za zmianami, ale także by tworzyć warunki do ich wyprzedzania - dodał.

Prezydent przywołał w tym kontekście kampanię społeczną "Tak dla CPK", która - jego zdaniem - jest czymś więcej, niż gestem zniecierpliwienia i sygnałem ostrzegawczym. Jak ocenił, "jest to głos irytacji na rządzących, że wraz z czasem marnują dziejową szansę na skokowy rozwój cywilizacyjny naszej ojczyzny". Duda zachęcał też do wykorzystywania potencjału wybrzeża Morza Bałtyckiego. Mówił o konieczności inwestycji w rozwój portów, by stawały się one nowoczesnymi centrami logistycznymi. - Nowoczesne porty to w efekcie silna gospodarka, a Polska dzięki swojemu położeniu geograficznemu ma szansę stać się jednym z kluczowych graczy w międzynarodowym handlu - dodał.

"Elektrownie atomowe to przyszłość polskiej energetyki"

Jak mówił Duda, Polska musi postawić na budowę elektrowni atomowych. - To krok w kierunku niezależności energetycznej kluczowej w obliczu globalnych wyzwań klimatycznych i geopolitycznych - powiedział. - Elektrownie atomowe to przyszłość polskiej energetyki - powiedział Duda.

Jak mówił, "polskie elektrownie atomowe, Centralny Port Komunikacyjny, rozwój i rozbudowa naszych portów - to są inwestycje nie na lata, ale na dekady". - Wykraczają daleko poza horyzont czasowy jednego czy drugiego rządu. Będą służyć nam i kolejnym pokoleniom naszych rodaków, ale o ile zostaną zrealizowane - mówił prezydent. Tymczasem - jak dodał - "trzeba sobie powiedzieć uczciwie, patrząc na to, co na przestrzeni ostatniego roku się dzieje, że sprawy wielkich inwestycji ewidentnie nie stały się priorytetem obecnego rządu".

- Niestety, raczej wręcz odwrotnie. Okoliczności pokazują, że zostały zepchnięte na dalszy plan, energia i zasoby państwa zamiast na realizację ambitnych planów, zostały przekierowane na organizowanie polowań na czarownice, zaspokajanie jakichś, przepraszam, najniższych instynktów - powiedział prezydent.

"Marnujecie energię"

Prezydent ocenił, że koalicja rządząca - "zamiast koncentrować się na tym co dla Polaków jest najważniejsze, czyli budowaniu nowoczesnego państwa, tworzeniu warunków do podnoszenia poziomu życia i zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, marnuje swoją energię na medialne spektakle przed komisjami śledczymi, które w zasadzie niczego nie ustaliły".

Mówił też, że ostatnia dekada to w większości czas spektakularnego rozwoju Polski, co w dużej mierze jest efektem decyzji podjętych przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Wymienił przy tym działania podjęte przez ówczesny rząd w czasie pandemii i po ataku Rosji na Ukrainę, jak ratowanie miejsc pracy czy zapobieganie gwałtownemu wzrostowi cen energii.

- Tymczasem co się stało przez ostatni rok od wyborów parlamentarnych, że deficyt budżetowy został tak drastycznie powiększony? Skąd niepokojące informacje o stanie finansów publicznych? Dlaczego rekordowe zyski spółek Skarbu Państwa dzisiaj gwałtownie spadają? Czy czeka nas powrót do obowiązującej podczas poprzednich rządów premiera Donalda Tuska filozofii rządzenia pod hasłem "pieniędzy nie ma i nie będzie"? - zapytał prezydent.

Według niego, takie pytanie stawiają sobie Polacy, m.in. w związku z zapowiedziami zamykania szpitali i ograniczenia dostępności usług medycznych ze względów finansowych.

Prezydent do rządu: chcecie łamać kręgosłupy sędziom

Wskazując na brak rozliczeń sędziów po upadku komunizmu, prezydent Andrzej Duda mówił, że w wymiarze sprawiedliwości wolnej Polski pozostawiono sędziów "splamionych przynależnością do PZPR" i "odpowiedzialnych za polityczne wyroki przeciwko członkom antykomunistycznej opozycji".

- Dziś w wolnej, demokratycznej, suwerennej Polsce ci sami ludzie chcą weryfikować młodych sędziów i zmuszać ich do wyrażania "czynnego żalu". Doskonale zdają sobie sprawę, a być może liczą na to, że w ten sposób złamią tym sędziom kręgosłupy, a tym samym na zawsze zniweczą ich niezawisłość. Wstyd i hańba, proszę państwa - ocenił prezydent.

- Kiedyś zabrakło odwagi do rozliczenia sędziów komunistycznych, a dziś chcecie łamać kręgosłupy sędziom w wolnej Polsce. Nigdy się na to nie zgodzę - zapowiedział Duda.

Prezydent o sporze w sprawie ambasadorów

Prezydent stwierdził, że w sprawie obsady polskich placówek dyplomatycznych "nie ma dobrej woli ze strony rządu".

Jak mówił, "polskich ambasadorów nagle wezwano do Warszawy i uniemożliwiono im reprezentowanie Polski". - Mówię o sytuacji, kiedy w 25-lecie wejścia Polski do NATO, po spotkaniu w Białym Domu, gdzie razem z premierem mieliśmy pokazać jedność w sprawach najważniejszych, w szczególności międzynarodowych, premier ogłosił nagle, że ponad 50 ambasadorów ma zostać odwołanych. Tymczasem Konstytucja RP wyraźnie mówi o współdziałaniu rządu i prezydenta w sprawach polityki zagranicznej - powiedział Duda.

Dodał, że chodzi o "współdziałanie polegające między innymi na uzgadnianiu kandydatów na ambasadorów, którzy są z mocy konstytucji powoływani przez prezydenta RP". - Ten dobry obyczaj, połączony ze wstępnym opiniowaniem kandydatów na ambasadorów, zanim zacznie się cała procedura (...), obowiązywał przez ostatnich 35 lat. Pokazywał współpracę w prowadzeniu polityki zagranicznej rządu, Sejmu i prezydenta, i był znakiem naszego wspólnego stanowiska na arenie międzynarodowej - powiedział Duda.

Stwierdził, że rząd premiera Donalda Tuska "postanowił tę zasadę złamać". - Dlatego to rząd ponosi pełną odpowiedzialność za to, że Polska ma dzisiaj w wielu krajach obniżoną reprezentację dyplomatyczną i że polskie placówki dyplomatyczne mają przez to ograniczoną możliwość działania. Rząd, ściągając do kraju ambasadora i wysyłając tam kierownika placówki, pokazuje, że nie ma porozumienia w tej sprawie w Polsce i osłabia pozycję naszego kraju w relacjach z kluczowymi partnerami - powiedział prezydent.

Duda o "aktach bezprawia"

Prezydent mówił o kryzysie w systemie wymiaru sprawiedliwości. - W Polsce mamy Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Krajową Radę Sądownictwa i mamy sędziów powołanych przez prezydenta zgodnie z konstytucją i ustawami. Jeżeli gdzieś jest problem, to problemem jest rząd, który wybiera sobie wyroki: jeśli wyrok jest po myśli rządu, to rząd uznaje sąd albo instytucję, która taki wyrok wydała. Jeśli nie, to sąd albo instytucja uznawany przez rząd nie jest. Taką mamy dzisiaj rzeczywistość. Trudno o większą hipokryzję - powiedział Duda.

Mówił też o sporze o prokuratora krajowego. Ocenił, że premier Donald Tusk i minister sprawiedliwości Adam Bodnar "złamali prawo, uniemożliwiając wykonywanie funkcji prokuratora krajowego Dariuszowi Barskiemu i powierzając tę funkcję Dariuszowi Kornelukowi".

Dodał, że efektem - co, jak mówił, stwierdziły NSA i SN - "może być podważanie czynności prokuratorskich, aktów oskarżenia, kontroli operacyjnych, a w konsekwencji niemożność ukarania sprawców przestępstw i zadośćuczynienia ich ofiarom". - Osobistą odpowiedzialność za to ponosi pan premier i minister sprawiedliwości - powiedział prezydent.

Stwierdził, że Donald Tusk - "próbując usprawiedliwiać te akty bezprawia, mówi o demokracji walczącej". - Zasłanianie się takimi określeniami, jak "demokracja walcząca" nie sprawia, że łamanie prawa przestaje być łamaniem prawa. Panie premierze, Polska nie potrzebuje dziś żadnej demokracji walczącej, Polska potrzebuje dziś tylko demokracji dobrze działającej, po prostu demokracji - oświadczył Duda.

Prezydent o sędziach

Prezydent mówiąc w orędziu w Sejmie o kwestii sądownictwa, mówił, że nigdy nie kwestionował prawa rządu do przeprowadzania reform. - Ale dzisiaj funkcjonujemy w trybie "uchwałokracji", w której uchwały próbuje się podnosić do rangi ustaw, co jest - przepraszam - prawniczą i ustrojową herezją, co jest złamaniem konstytucji, która określa system źródeł prawa jednoznacznie - oświadczył. - Kolejnym skandalem jest stygmatyzowanie sędziów, którzy powołani w sposób całkowicie zgodny z konstytucją i obowiązującymi ustawami, wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, stygmatyzowanie poprzez nazywanie ich neosędziami. To kłamliwe i celowo poniżające określenie ma dodatkowo wprowadzać chaos i zamęt, a gruncie rzeczy także zastraszać tych sędziów - ocenił prezydent.

Mówił, że "wyroki wydane przez powołanych przez niego sędziów, obowiązują i są ważne dla ludzi". Ocenił, że "kwestionowanie ich legalnego statusu oznacza w istocie podważanie samego fundamentu państwa, jakim jest wymiar sprawiedliwości".

Ocenił, że "te politycznie i ambicjonalnie motywowane działania są tym bardziej nikczemne, gdy uświadomimy sobie, że na ich czele stoją prominentni i powszechnie znani przedstawiciele środowiska prawniczego, a wśród nich także ci odpowiedzialni za to, że po upadku komunizmu w Polsce nie dokonano rozliczenia komunistycznych sędziów i pozostawiono w wymiarze sprawiedliwości wolnej Polski sędziów splamionych przynależnością do PZPR i odpowiedzialnych za polityczne wyroki przeciwko członkom antykomunistycznej opozycji".

- Dziś w wolnej, demokratycznej, suwerennej Polsce ci sami ludzie chcą weryfikować młodych sędziów i zmuszać ich do wyrażania czynnego żalu. Doskonale zdają sobie sprawę, a w gruncie rzeczy być może liczą na to, że w ten sposób złamią tym sędziom kręgosłupy, a tym samym na zawsze zniweczą ich niezawisłość. Wstyd i hańba. Kiedyś zabrakło odwagi do rozliczenia sędziów komunistycznych, a dziś chcecie łamać kręgosłupy sędziów wolnej Polski. Nigdy się na to nie zgodzę - oświadczył Duda.

Duda: możemy zrobić wspólnie wiele dobrego

Prezydent powiedział, że niemal rok temu deklarował pełną wolę współpracy z nowym parlamentem we "wszystkich ważnych dla Polaków sprawach". - To samo powtórzyłem panu premierowi i jego ministrom - dodał. Wyraził jednocześnie zadowolenie, że premier Donald Tusk "potrafił w sytuacji kryzysu związanego z powodzią po pierwsze zaangażować się, co było bardzo potrzebne, jak i dostrzec moją wyciągnięta dłoń i wspólnie działać przy powołaniu pełnomocnika rządu do spraw usuwania skutków i szkód po powodzi".

- To dowód na to, że tam, gdzie rząd wykazuje dobrą wolę współpracy, wspólnie możemy zrobić wiele dobrego. Ufam, że podejmowane przez rząd działania okażą się realną i skuteczną pomocą dla wszystkich osób dotkniętych skutkami powodzi, którym ta pomoc (...) jest tak niezwykle pilnie potrzebna - mówił.

Prezydent dziękował jednocześnie ministrowi rolnictwa Czesławowi Siekierskiemu za deklarację dotyczącą programu pomocowego dla gospodarstw rolnych dotkniętych w tym roku klęskami żywiołowymi, w tym suszą, gradobiciem i powodzią. - Ta pomoc jest bardzo oczekiwana przez rolników, a w wielu przypadkach niezbędna dla zachowania stabilności funkcjonowania rodzinnych gospodarstw rolnych, które są fundamentem naszego bezpieczeństwa żywnościowego - podkreślił Duda.

Duda: ci z was, którzy odliczają mi czas, popełniają grzech pychy

Prezydent na koniec orędzia zwrócił uwagę, że "niektórzy wyliczają mu pozostałe dni do końca kadencji prezydenckiej". - Obiecuję państwu solennie, że do ostatniej chwili mojej prezydentury będę kierował się tylko i wyłącznie dobrem naszej ojczyzny i obywateli. Dokładnie tak. Od samego początku do samego końca - podkreślił prezydent, którego słowa spotkały się z brawami posłów PiS.

- Ci z państwa którzy liczą czas, zwłaszcza w mediach, do sierpnia przyszłego roku, opatrzeni uśmiechami obywateli, popełniają grzech pychy. Jeszcze nie wygrali wyborów prezydenckich, a już odliczają, zamiast zająć się pracą dla Polski i Polaków, tu i teraz - zaznaczył Andrzej Duda.

Prezydent mówił, że "Polska to więcej niż władza, kadencje i przywileje". - Władza przychodzi i odchodzi, takie są reguły demokracji i dobrze, a Polska musi trwać. Wielu o tym zapomina, że Polska to ponad 1050 lat wielkiej historii, a przed nami, mimo ogromnych wyzwań, głęboko w to wierzę, dobra przyszłość. Boże, błogosław Polsce - zakończył Duda.

Autorka/Autor:momo/kab

Źródło: PAP, TVN24