Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Dziennikarze TVN24 z odznaczeniami. "Jesteście z nami od pierwszej chwili tej agresji"

|
Medale
Odznaczenie dla dziennikarzy TVN24 Michała Przedlackiego i Aliny Makarczuk
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Praca dziennikarzy TVN24 została doceniona przez Ukrainę. Autorzy reportaży opowiadających o wojnie za naszą wschodnią granicą - Alina Makarczuk i Michał Przedlacki - otrzymali odznaczenia państwowe.

Ceremonia miała miejsce we wtorek w ambasadzie Ukrainy w Warszawie. Uczestnicy zostali uhonorowani Orderami za "Zasługi" III Klasy, które wręczyli ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar oraz wiceminister spraw zagranicznych Andrij Sybiha.

Oprócz dziennikarzy naszej stacji, odznaczeni zostali profesor Robert Maciej Gałązkowski, Rafał Kost, Rafał Miastowski, Sławomir Sierakowski, Mateusz Wodziński, profesor Andrzej Zoll oraz profesor Fryderyk Zoll.

Maciej Herman został uhonorowany odznaką ministra spraw zagranicznych Ukrainy - Bursztynowym Sercem.

Odznaczeni orderami "Za Zasługi" dla Ukrainy
Odznaczeni orderami "Za Zasługi" dla Ukrainy
Źródło zdjęcia: TVN24

Szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha przed wręczeniem medali zwrócił się do zgromadzonych. - Panie Ambasadorze, drodzy przyjaciele, jesteście dla nas prawdziwymi bohaterami - mówił.

Dodał, że "aby otrzymać takie odznaczenie, żołnierze w Ukrainie przelewają krew". - Waszymi dobrymi uczynkami, waszym wielkim sercem, zasłużyliście na to odznaczenie od państwa, które jest stanie wojny - oznajmił. - Dziękujemy, że jesteście od pierwszej chwili tej agresji z nami - zakończył.

Ukraińskie ordery "Za Zasługi" III Klasy
Ukraińskie ordery "Za Zasługi" III Klasy
Źródło zdjęcia: TVN24

Przedlacki: to jest dla mnie ogromne wyróżnienie

Michał Przedlacki podziękował za otrzymany medal. - To jest dla mnie ogromne wyróżnienie i też takie poświadczenie, że przekazywanie prawdy ma swoje wsparcie i jest to też bardzo motywujące - przyznał. Mówił też, że "uznanie w oczach kraju na terytorium, którego trwa wojna" i otrzymanie tego wyróżnienia jest "poświadczeniem roli, którą spełniamy jako dziennikarze".

Klatka kluczowa-425426
Przedlacki: uznanie w oczach kraju na terytorium, którego trwa wojna jest poświadczeniem roli, którą spełniamy jako dziennikarze
Źródło: TVN24

Przedlacki, dziennikarz "Superwizjera" jest autorem serii reportaży z orgarniętej wojną Ukrainy. Jego najnowszy reportaż, "Kompania Kurta" został nagrany w Konstantynówce w Donbasie. Całość jest dostępna w TVN24+.

OGLĄDAJ: Pojechał w miejsce, do którego nie dotarł żaden dziennikarz. Reportaż "Kompania Kurta"
pc

Pojechał w miejsce, do którego nie dotarł żaden dziennikarz. Reportaż "Kompania Kurta"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Makarczuk: to nagroda dla dziennikarzy, którzy nie ustają w próbie pokazania twarzy dzisiejszej Rosji

Alina Makarczuk przyznała natomiast, że ukraińskie wyróżnienie jest "zaszczytem i bardzo dużą odpowiedzialnością". - Traktuję tę nagrodę jako wyróżnienie nie tylko mojej pracy na rzecz naszych relacji polsko-ukraińskich, ale też na rzecz pokoju w Ukrainie i zakończenia rosyjskiej inwazji, a także na rzecz tego, żeby pokazywać prawdę taka, jaka ona jest, nawet jeśli jest bolesna i okrutna - wyjaśniła.

Klatka kluczowa-425406
Makarczuk o odznaczeniu. "Zaszczyt i bardzo duża odpowiedzialność"
Źródło: TVN24

Dodała, że jest to jest "nagroda dla wszystkich dziennikarzy, którzy robią to do dziś" i którzy "nie ustają w próbie pokazania prawdziwej twarzy dzisiejszej Rosji" i "jej władcy, Putina". 

Dziennikarka jest autorką między innymi reportażu "Ukraina: śladami wojny". Odwiedza w nim dotknięte rosyjską okupacją ukraińskie miasta: Buczę, Irpień czy Hostomel pod Kijowem tuż przed świętami Bożego Narodzenia. W tę podróż zabrała również swoją młodszą siostrę. 

OGLĄDAJ: "Agencje pokazują obrazki, ale nie historię". Kulisy pracy reporterów wojennych
pc

"Agencje pokazują obrazki, ale nie historię". Kulisy pracy reporterów wojennych

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaWładimir PutinMichał PrzedlackiSuperwizjer
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
deszcz ulewa pogoda
Rozpoczęli się zimni ogrodnicy. W pogodzie będzie się działo
METEO
imageTitle
Dziewięć spotkań w pierwszym składzie wystarczyło. Został piłkarzem sezonu
EUROSPORT
forum-0429311714-cb-
"Niesamowita wszechstronność". Stanisława Celińska we wspomnieniach
Kultura i styl
Rząd zdecydował, że pigułka EllaOne będzie dostępna na receptę
Jest decyzja w sprawie pigułki "dzień po". Co dalej z pilotażem?
Zdrowie
Pożar radiowozu na A1
Pożar radiowozu na autostradzie. Nagranie
Katowice
Meta
Unijny trybunał po stronie wydawców. Platformy mają płacić za treści
BIZNES
AdobeStock_440940631
Mniej niż cztery pielęgniarki na tysiąc pacjentów? Jeśli nic się nie zmieni, to realny scenariusz
Anna Bielecka
imageTitle
Wyeliminowała Sabalenkę i idzie po więcej. Rumunka ma półfinał
EUROSPORT
Stanisława Celińska
Nie żyje Stanisława Celińska
Kultura i styl
Netflix ma ponad 50 mln abonentów w ponad 40 krajach
Gigant streamingu chwali się wynikami. Ogromne zyski platformy
BIZNES
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
TK orzekł w sprawie odebrania ślubowania przez prezydenta
Polska
Zderzenie na S8
Zderzenie i duży korek na S8
WARSZAWA
54 min
Konkret24. Wszystkie rady prezydenta. Ponad pół tysiąca osób do "odsłuchu"
Matczak ostro o planach Nawrockiego: skok na władzę
Terlikowski. Istota rzeczy
Dua Lipa
Dua Lipa pozywa Samsunga. Stanowisko giganta
BIZNES
W mieszkaniu policjanci znaleźli przedmioty związane z ideologią nazistowską
Są podejrzewani o podpalenia, w domu mieli swastyki i broń
Kraków
imageTitle
Final Four Ligi Mistrzów rozlosowany. Szansa na wielkie rewanże
EUROSPORT
Samolot Enter Air z powodu usterki krąży nad Nowym Sączem
Polska linia lotnicza zapowiada ekspansję. Chce przejąć biuro podróży
BIZNES
Karetka pogotowia przewożąca jednego z trzech pasażerów z podejrzeniem zakażenia hantawirusem na wycieczkowcu MV Hondius
Włoch z podejrzeniem zakażenia
Świat
Koncert Rubensa w Pokoju na lato
Ostatni taki Pokój na lato. Ustąpi miejsca budowlanym
Piotr Bakalarski
Białe noce - zdjęcie ilustracyjne
Białe noce w Polsce. Niektórzy już się nimi cieszą
METEO
Flaga UE
Sędzia zdjęła flagę UE i schowała pod kaloryfer
Szczecin
Burza, ciemne chmury
Gdzie jest burza? Tu jest głośno od grzmotów
METEO
lekarz pacjent gabinet shutterstock_1548752348
Czerwone światło dla szarlatanów. Rząd zajął się ważnym projektem
Zdrowie
Bonnie Tyler
"Wyłącznie niepokoją". Bliscy Bonnie Tyler zabrali głos
Kultura i styl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Ostrzegali przed śmiercią ptaków. RDOŚ zawiadamia policję po imprezie w Wilanowie
WARSZAWA
imageTitle
"Ścigałem się ponad 30 lat, takiego wypadku nie widziałem". Czy można go było uniknąć?
EUROSPORT
Adam Budak
Miał rządzić siedem lat, odwołany po niecałym roku. Znowu to samo miejsce
Kraków
shutterstock_2466205459
Nawet 2 tysiące miesięcznie. Oto co musisz wiedzieć o rencie z tytułu niezdolności do pracy
BIZNES
Mężczyzna znęcał się nad koniem podczas Targów Końskich w Pajęcznie
Upił się i znęcał się nad końmi. Burmistrz: bolączką jest nagrywanie
Łódź
Co z transkrypcją aktów małżeństw par jednopłciowych w Warszawie? (zdj. ilustracyjne)
Nie tylko z wyrokiem sądu. Warszawa otwiera drogę do transkrypcji małżeństw jednopłciowych
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica