Rolnicze związki zawodowe piszą do Jarosława Kaczyńskiego o "bezprecedensowej sytuacji"

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych w postulatach skierowanych do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego sprzeciwia się wprowadzeniu zakazów hodowli zwierząt futerkowych i uboju rytualnego.

Zdaniem Izdebskiego, poparcie takiej ustawy to początek ograniczania kolejnych sektorów produkcji zwierzęcej. Według niego, stało się tak w Holandii, gdzie - jak utrzymuje szef OPZZRiOR - najpierw zakazano hodowli zwierząt na futra, a teraz zmusza się rolników do ograniczenia całej produkcji zwierzęcej o 50 procent.

Sprzeciw wobec zakazu uboju rytualnego

OPZZRiOR sprzeciwia się też "drastycznemu zwiększeniu uprawnień organizacji antyhodowlanych i ekoaktywistycznych". "Samozwańczy inspektorzy do spraw 'ochrony' zwierząt będą mogli bez zgody właścicieli i pomimo ich sprzeciwu wchodzić na teren gospodarstw i odbierać zwierzęta" - napisał Sławomir Izdebski. Jego zdaniem, zamiast wzmacniać organy państwowe zatrudniające kompetentnych do oceny zdrowia i dobrostanu zwierząt, obiektywnych inspektorów, uprawnia się do tego "pseudoinspektorów".