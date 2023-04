Migalski: to jest zadanie dla liderów politycznych, tutaj nie można popełnić błędu

Nie jest tak, że opozycja może teraz założyć ręce i czekać na klęskę albo na zwycięstwo. Wszystko jest w grze. Do wyborów pół roku - mówił w TVN24 politolog Marek Migalski. Jego zdaniem ostateczna formuła startu opozycji w wyborach ma "kluczowe" znaczenie

Opozycja nadal nie zdecydowała, w jakiej formie, na ilu listach wyborczych pójdzie do jesiennych wyborów parlamentarnych. Gościem "Rozmowy Piaseckiego" był Marek Migalski, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, były polityk.

- Nie jest tak, że opozycja może teraz założyć ręce i czekać na klęskę albo na zwycięstwo. Wszystko jest w grze. Do wyborów pół roku - powiedział.

Dodał, że "jeżeli popatrzymy na liczby, to w dalszym ciągu po stronie opozycyjnej jest albo połowa albo nawet więcej niż połowa wyborców". - Trzeba to tak poukładać, żeby większość wyborców przełożyła się na większość mandatów. To jest zadanie dla liderów politycznych - podkreślił.