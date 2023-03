Biedroń: Być może to jest ten moment, żeby usiąść znów do stołu. Jutro może go nie być

Wyborcy potrzebują widzieć nas razem, wspólnie, widzieć opozycję, która ze sobą współpracuje, ma jakieś plany. My, jako Lewica, apelujemy o to, żebyśmy znowu usiedli do stołu - mówił w TVN24 Robert Biedroń, europoseł i jeden z liderów Lewicy. Odnosił się miedzy innymi do kwestii jednej opozycyjnej listy na wybory.

"Gazeta Wyborcza" opublikowała w poniedziałek "obywatelski sondaż" sfinansowany przez Fundację Forum Długiego Stołu, a przeprowadzony przez Kantar. Wynika z niego, że w ostatnich miesiącach poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy osłabło na tyle, że jedynym wariantem, w którym opozycja mogłaby zwyciężyć w wyborach, jest start ze wspólnej listy.

Robert Biedroń w "Rozmowie Piaseckiego" TVN24

Biedroń: być może to jest ten moment, żeby usiąść znów do stołu

O przedwyborczej sytuacji na opozycji mówił w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" jeden z liderów Lewicy, europoseł Robert Biedroń.

- Ja widzę energię w opozycji. Jeździmy, rozmawiamy, tak samo robią inni liderzy. Być może to jest ten moment, a jutro już go może nie być, żeby usiąść znów do stołu. Tego brakuje - powiedział.

Dodał, że "od kilku tygodni - po wolcie Szymona Hołowni z innym głosowaniem niż większość opozycji - niestety tych spotkań już nie ma". - Wydaje mi się, że wyborcy potrzebują widzieć nas razem, wspólnie, widzieć opozycję, która ze sobą współpracuje, ma jakieś plany. My, jako Lewica, apelujemy o to, żebyśmy znowu usiedli do stołu - mówił Biedroń.

Zdaniem gościa TVN24 "dzisiaj najważniejsze zadanie dla opozycji to po pierwsze, określić minimum programowe do wyborów, a później wspólnych rządów i zarazić wyborców naszą ofertą".

- Musimy podpisać pakt na rzecz wspólnych rządów. Coś, co będzie spoiwem, fundamentem dalszej współpracy. Żeby wyborcy zobaczyli, że mamy jakiś program, że chcemy z PiS-em wygrać. Musimy pokazać jakąś wizję Polski, dlaczego chcemy wygrać te wybory - przekonywał Robert Biedroń w "Rozmowie Piaseckiego".

