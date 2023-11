"Spektakl na koszt polskiego podatnika". Prezydent "dał kolejny miesiąc na okradanie Polski"

Prezydent Duda dał czas na kolejny miesiąc obrabiania Polski, okradania Polski, które nie powinno mieć miejsca - mówiła w TVN24 Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy powiedziała, że prezydent, desygnując Mateusza Morawieckiego na premiera, odgrywa "spektakl na koszt polskiego podatnika". Wiceminister Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że "najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że obecna opozycja tę koalicję stworzy", ale "realnie będzie testowana za miesiąc".

Koalicja partii opozycji demokratycznej szykuje się do przejęcia rządów, ma większość w nowym Sejmie. W mijającym tygodniu została podpisana umowa koalicyjna. Prezydent jednak już wcześniej misję formowania rządu powierzył Mateuszowi Morawieckiemu z PiS.

Horała: realnie ta koalicja będzie testowana za miesiąc

Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej ocenił, że "to nie jest takie zero-jedynkowe".

- Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że obecna opozycja tę koalicję stworzy. Ale jakieś szanse są (na utworzenie rządu przez PiS - red.), wynikają chociażby z czasu - przekonywał Horała. Zdaniem polityka PiS "realnie koalicja będzie testowana za miesiąc, a przez miesiąc jeszcze różne rzeczy mogą się dziać".

Paprocka: w czasie konsultacji do umowy koalicyjnej było daleko

Szefowa kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka była pytana przez prowadzącego program, dlaczego prezydent nie powierzył misji formowania rządu Donaldowi Tuskowi. - Jak się popatrzy na oś czasu to kiedy były konsultacje, to do umowy koalicyjnej było bardzo daleko - stwierdziła.