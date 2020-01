Opozycja miała szanse zerwać kworum. Dwie posłanki się wyłamały, ustawa przeszła

Zgodnie z artykułem 120 konstytucji "Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość". Oznacza to, że do przyjęcia ustawy konieczny jest udział w głosowaniu co najmniej 230 posłów.

Senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski przyznał w czwartek w RMF FM, że nieudane zerwanie kworum jest "niewytłumaczalne, nie do zrozumienia, nie do zaakceptowania i niezbędne do wyjaśnienia".

Robert Kropiwnicki z KO powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że "chodziło o to, by zaprotestować przeciwko tej złej ustawie". Stwierdził, że dwie posłanki się pomyliły. Wyraził przypuszczenie, że nawet gdyby akcja się powiodła, głosowanie zostałoby zapewne powtórzone po uzyskaniu kworum przez większość sejmową. Do głosowania odniósł się poseł klubu PSL-Kukiz'15 Władysław Teofil Bartoszewski. - Zorientowaliśmy się, że nie będzie kworum na sali sejmowej i w związku z tym opozycja natychmiast się porozumiała, po cichu, siłą rzeczy. Jak było głosowanie, wszyscy wyjęli karty do głosowania i dwie panie posłanki cośkolwiek nie zrozumiały poleceń - zaznaczył. Wiceszef klubu Lewicy Tomasz Trela potwierdził, że także parlamentarzyści jego formacji postanowili nie wziąć udziału w głosowaniu. - To jest skrajnie nieodpowiedzialny projekt, to jest przemycanie tylnymi drzwiami pieniędzy dla swoich potrzeb polityczno-telewizyjnych. Ale niestety, dwie posłanki Platformy Obywatelskiej, zamiast wyjąć karty, wzięły udział w głosowaniu. Tym samym przyłożyły rękę do tego, że telewizja publiczna dostanie dwa miliardy złotych od polskiego podatnika - ubolewał. Podczas głosowania karty wyjęli także wszyscy posłowie Konfederacji. Szef tego klubu Jakub Kulesza podkreślił, że "jedynym sposobem na uratowanie dwóch miliardów złotych, by nie zostały przepalone na rządową propagandę, jest brak kworum". - Widzieliśmy, że nie ma wszystkich posłów ugrupowania rządzącego na sali. Szkoda, że nie wszyscy posłowie opozycji tak zrobili - dodał.