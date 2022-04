Leszczyna o konflikcie w PAŻP: Polska może być znowu na ustach całego świata

Leszczyna: Polska może być znowu na ustach całego świata

- Można powiedzieć że to kolejny "sukces" premiera Morawieckiego. Prezes PAŻP, ten który odszedł, przez dwa lata zarządzał kontrolerami. Doprowadził do tego, że eskalacja konfliktu społecznego wewnątrz firmy była tak duża, że doprowadziła do sytuacji, w której Polska może być znowu na ustach całego świata jako kraj, który nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa lotom - powiedziała.

Dodała, że "jest coś niesamowitego w tym, że ten rząd potrafi zniszczyć każdy obszar funkcjonowania państwa, nawet tak wrażliwy jak loty". Jak mówiła, "jest przecież minister, który nadzoruje PAŻP" i "nie chce się wierzyć, że polski rząd dopuści do tego, że staniemy się znowu jakimś pośmiewiskiem". - A to nie jest śmieszne, chodzi o życie - podkreśliła.

Leszczyna: PiS robił wszystko, by zbudować nowe elity. Okazało się, że te nowe elity to działacze PiS-u, krewni i znajomi królika

Zdaniem posłanki "PiS przez całe sześć lat rządów i cztery lata świetnej koniunktury zapomniał o prawdziwej elicie społeczeństwa - ludziach wykształconych, nauczycielach, urzędnikach sfery publicznej, wszystkich tych, którzy tworzą państwo". - PiS robił wszystko, by - jak mówił sam prezes Kaczyński - zbudować nowe elity. Okazało się, że te nowe elity to działacze PiS-u, krewni i znajomi królika, ich rodziny. I pan Horała, i pan Morawiecki, i pan Kaczyński muszą sobie zdać sprawę, że nie o takie elity Polsce chodzi - mówiła.

Leszczyna: Glapiński wyhodował inflację

Leszczyna, była wiceminister finansów, mówiła też o działaniach prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego. Jej zdaniem "wyhodował" on inflację i zrobił to "w jakimś stopniu celowo". - Prezes banku centralnego ma dwie waluty, których powinien chronić. Jedna waluta to polski złoty, powinien dbać o stabilność cen, powinien dbać o wartość pieniądza. Druga waluta, jaką ma, to wiarygodność. Obie te waluty zostały zdeprecjonowane. Ich wartość spadła dramatycznie w momencie, kiedy Glapiński został prezesem banku centralnego - oceniła.