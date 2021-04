Pożar hotelu, ewakuowano gości. Policja sprawdza, czy mogli tam być

W nocy z piątku na sobotę doszło do pożaru hotelu w Kuniowie na Opolszczyźnie. Zanim na miejsce przybyła straż pożarna, z obiektu ewakuowano już kilkadziesiąt osób, w tym gości. Pożar został ugaszony po około trzech godzinach. Choć epidemiczne zasady zabraniają prowadzenia usług hotelarskich, to są od tej reguły wyjątki. Właściciel obiektu przekonuje, że działał zgodnie z prawem. Policja natomiast prowadzi w tej sprawie czynności wyjaśniające.

Policja prowadzi czynności wyjaśniające

Jak podała PAP, policję powiadomiono o obecności w hotelu 22 gości. Mł. asp. Alaszewicz przyznała w rozmowie z tvn24.pl, że co do liczby osób przebywających w hotelu pojawiły się rozbieżności w informacjach straży pożarnej i deklaracji właściciela. Zaznaczyła, że prowadzone są czynności wyjaśniajcie i kwestia ta jest sprawdzana.

Hotele zamknięte, ale są wyjątki

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem w kraju obowiązuje, do odwołania, szereg restrykcji epidemicznych. Są to między innymi nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką w miejscach publicznych oraz zachowywania dystansu społecznego. Zamknięte pozostają też hotele, jednak są od tego wyjątki dotyczące między innymi hoteli robotniczych, a także na przykład dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy. Katalog wszystkich wyjątków znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 marca tego roku. Ograniczenie dotyczące hoteli ma obowiązywać do 9 kwietnia.