Dwie ofiary śmiertelne wypadku pod Korfantowem

Jakie szanse i zagrożenia niesie za sobą GPT-4, najbardziej zaawansowany jak dotąd model sztucznej inteligencji? - To jest w pewnym sensie screenshot, obrazek internetu, skompresowany do bardzo małej wielkości, który potem odtwarza te treści - tłumaczył w "Faktach po Faktach" w TVN24 Filip Konopczyński z Fundacji Panoptykon, specjalista do spraw regulacji sztucznej inteligencji i nowych technologii. Sylwia Czubkowska z TOK FM przestrzegała, że nie wszystkie odpowiedzi, które uzyskamy dzięki korzystaniu z tego oprogramowania, będą prawidłowe. - Tam jest dużo kłamstw, dużo zmyślania i to jest jedno z wyzwań wokół generatywnej sztucznej inteligencji, że może się pojawić zjawisko pójścia na skróty - mówiła.