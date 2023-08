Dwoje małych dzieci nie żyje, ich matka miała rany cięte. Śledztwo prokuratury

Pierwszą informację w tej sprawie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Doniesienia o odnalezieniu ciał dwójki dzieci potwierdziła policja, która przekazała, że zgłoszenie trafiło we wtorek około godziny 17 do dyżurnego opolskiej komendy. Starszy sierżant Marta Białek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przekazywała, że funkcjonariusze na miejscu zdarzenia zabezpieczali ślady oraz realizowali "inne czynności związane ze śledztwem, które prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Opolu". Policjantka nie chciała precyzować, gdzie dokładnie znaleziono ciała.

Do zdarzenia doszło na obrzeżach Opola

- Ciała ujawnili bliscy rodziny. Na miejscu była też 34-letnia matka, która miała rany cięte. Trafiła do szpitala, nie została dotąd przesłuchana. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - przekazał Bar. I dodał: - Mamy do czynienia ze zbrodnią zabójstwa. Obrażenia dzieci nie pozostawiają wątpliwości, że doszło do przestępczego spowodowania ich śmierci.