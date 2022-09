CBA w opolskich Wodociągach. "Zabezpieczyli dokumenty"

czytaj dalej

Badania przeprowadzone przez amerykański instytut NIAR pokazują, że w wyniku zderzenia z brzozą skrzydło tupolewa zostało przecięte praktycznie do końca. Wyniki te otrzymał Antoni Macierewicz, ale nie znalazły się one w raporcie przedstawionym przez jego podkomisję. Kłóci się to z forsowanym przez podkomisję twierdzeniem, że to skrzydło ścięło brzozę.